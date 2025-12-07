¡Cuidado! Niños entre 5 y 14 años, los más vulnerables al mal uso de pirotecnia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de las fiestas decembrinas, autoridades estatales y federales redoblan esfuerzos para advertir a la población sobre los riesgos del uso inadecuado de pirotecnia, particularmente en menores de edad.

Bajo el lema “La pirotecnia no es un juego”, la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) y la Secretaría de Gobierno del Estado lanzaron una campaña que hace énfasis en la prevención de accidentes graves.