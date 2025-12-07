¡Cuidado! Niños entre 5 y 14 años, los más vulnerables al mal uso de pirotecnia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de las fiestas decembrinas, autoridades estatales y federales redoblan esfuerzos para advertir a la población sobre los riesgos del uso inadecuado de pirotecnia, particularmente en menores de edad.
Bajo el lema “La pirotecnia no es un juego”, la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) y la Secretaría de Gobierno del Estado lanzaron una campaña que hace énfasis en la prevención de accidentes graves.
De acuerdo con la CENAPRED, el grupo de mayor riesgo está conformado por niñas y niños de entre 5 y 14 años, quienes suelen estar expuestos a fuegos artificiales sin la supervisión adecuada. Esto puede derivar en quemaduras, amputaciones, lesiones auditivas, problemas respiratorios, pérdida de visión e incluso la muerte.
La campaña hace un llamado claro:
No compres ni almacenes pirotecnia en casa.
No permitas que niñas o niños la manipulen.
Evita encenderla en manos, bolsillos o lugares cerrados.
Nunca almacenes material cerca de fuentes de calor o materiales inflamables.
Ten siempre a la mano un extintor de polvo químico seco.
Además, se recuerda que los artefactos explosivos deben ser utilizados únicamente por personal capacitado y en espacios abiertos y controlados, siguiendo las instrucciones del fabricante y lejos de viviendas, líneas eléctricas o vegetación.
Según información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 348 explosiones por uso o almacenamiento de pirotecnia se han registrado en México entre 2010 y 2019, provocando centenares de muertes y lesiones irreversibles.
Entre los casos más graves se encuentran:
Celaya, Guanajuato (1999): 72 muertos y más de 350 heridos por explosión en almacén.
Tultepec, Edomex (2016): 42 fallecidos por explosión en mercado de pirotecnia.
Veracruz, Nayarit y Tlaxcala también han registrado eventos fatales vinculados a estas prácticas.
Los escenarios de daño por explosiones varían desde ruptura de ventanas, hasta colapsos de techos y muros, quemaduras de segundo y tercer grado, e incluso sordera permanente.
Las autoridades recuerdan que lo festivo no debe convertirse en tragedia. La pirotecnia mal utilizada puede poner en riesgo vidas humanas y provocar daños irreversibles. Si detectas venta irregular, almacenamiento o incidentes con fuegos artificiales, llama al .
La recomendación general es optar por formas seguras de celebración, como luces decorativas, velas eléctricas, shows controlados o actividades comunitarias. Y, sobre todo, proteger a los más pequeños, quienes no dimensionan el riesgo al que se enfrentan.
BCT