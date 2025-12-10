¡Cuidado! Alertan por producto ‘Love Natural’; podría poner en riesgo tu salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en coordinación con la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), lanzó una alerta sanitaria para advertir sobre los riesgos a la salud derivados del consumo de los suplementos alimenticios comercializados como Love Natural.
De acuerdo con las autoridades, estos productos no cumplen con la legislación sanitaria vigente y son promovidos con beneficios falsos y sin evidencia científica, violando el marco legal que regula la publicidad de suplementos alimenticios.
Los productos Love Natural se anuncian para tratar diabetes, artritis, problemas digestivos, enfermedades del hígado y riñones, alergias, colesterol alto, ansiedad y más, lo cual está estrictamente prohibido para este tipo de insumos, ya que no son medicamentos.
Además, su composición incluye ingredientes no permitidos o con evidencia de toxicidad, como ajo, ortiga, silimarina, ginseng, hierba de San Juan, muérdago, ajenjo y castaño de Indias, entre otros. La falta de control en su origen, calidad y proceso de fabricación representa un riesgo adicional para los consumidores.
Las autoridades recomiendan no adquirir ni consumir estos productos, y no combinarlos con medicamentos, ya que pueden generar reacciones adversas peligrosas. Ante cualquier padecimiento, se debe acudir con un profesional de la salud.
La Cofepris mantendrá la vigilancia sanitaria sobre este tipo de productos y exhorta a la población a reportar su venta en plataformas digitales o establecimientos no autorizados.
BCT