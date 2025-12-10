¡Cuidado! Alertan por producto ‘Love Natural’; podría poner en riesgo tu salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en coordinación con la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), lanzó una alerta sanitaria para advertir sobre los riesgos a la salud derivados del consumo de los suplementos alimenticios comercializados como Love Natural.

De acuerdo con las autoridades, estos productos no cumplen con la legislación sanitaria vigente y son promovidos con beneficios falsos y sin evidencia científica, violando el marco legal que regula la publicidad de suplementos alimenticios.

Los productos Love Natural se anuncian para tratar diabetes, artritis, problemas digestivos, enfermedades del hígado y riñones, alergias, colesterol alto, ansiedad y más, lo cual está estrictamente prohibido para este tipo de insumos, ya que no son medicamentos.