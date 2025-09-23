¿Cuántos días debes trabajar para comprar un iPhone 17 Pro?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El iPhone 17 Pro de 256 GB, recién presentado por Apple, ya tiene precio en México: $28,499 pesos. Sin embargo, para la mayoría de los mexicanos que perciben el salario mínimo, este dispositivo representa un lujo que solo podría alcanzarse tras meses de trabajo.

De acuerdo con el cálculo realizado con base en los salarios mínimos vigentes para 2025, un trabajador del centro y sur de México tendría que destinar 102.2 días completos de salario —más de tres meses de trabajo ininterrumpido— para poder adquirir el teléfono.

En contraste, quienes laboran en la Zona Norte del país, donde el salario mínimo es mayor, necesitan alrededor de 68 días de trabajo, es decir, poco más de dos meses.

La diferencia es de casi 34 días de ingreso, lo que refleja las brechas salariales entre regiones del país.

Este tipo de comparaciones se han vuelto un termómetro del poder adquisitivo en México: mientras en Estados Unidos el precio del iPhone equivale a apenas unas semanas de salario promedio, en México continúa siendo un producto de aspiración más que de acceso generalizado.

Para muchos, el iPhone no es solo un teléfono, sino un objeto de deseo que simboliza modernidad, innovación y estatus. Sin embargo, también pone sobre la mesa las profundas desigualdades económicas que persisten en el país.