¿Cuál es el mejor edulcorante, según Profeco?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Reducir el consumo de azúcar se ha vuelto una prioridad para miles de mexicanos preocupados por su salud, y los edulcorantes artificiales se han convertido en una alternativa popular. Pero ¿cuáles son los más seguros y eficaces? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene la respuesta.

En un análisis reciente, la dependencia examinó 31 edulcorantes de mesa —29 en polvo y dos líquidos— con base en stevia, un ingrediente que ha ganado terreno por su origen natural y su bajo impacto calórico. El estudio se realizó en laboratorio y buscó identificar cuáles productos cumplen con lo que prometen y cuáles podrían representar riesgos si se consumen de forma desmedida.

Los edulcorantes no calóricos, aunque tienen beneficios como la reducción de caries y el apoyo en dietas para el control de peso o diabetes, también pueden generar efectos metabólicos negativos. Profeco advierte que su consumo prolongado podría disminuir la sensibilidad a la insulina e incluso aumentar la concentración de glucosa en sangre.