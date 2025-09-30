¿Cuál es el mejor edulcorante, según Profeco?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Reducir el consumo de azúcar se ha vuelto una prioridad para miles de mexicanos preocupados por su salud, y los edulcorantes artificiales se han convertido en una alternativa popular. Pero ¿cuáles son los más seguros y eficaces? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene la respuesta.
En un análisis reciente, la dependencia examinó 31 edulcorantes de mesa —29 en polvo y dos líquidos— con base en stevia, un ingrediente que ha ganado terreno por su origen natural y su bajo impacto calórico. El estudio se realizó en laboratorio y buscó identificar cuáles productos cumplen con lo que prometen y cuáles podrían representar riesgos si se consumen de forma desmedida.
Los edulcorantes no calóricos, aunque tienen beneficios como la reducción de caries y el apoyo en dietas para el control de peso o diabetes, también pueden generar efectos metabólicos negativos. Profeco advierte que su consumo prolongado podría disminuir la sensibilidad a la insulina e incluso aumentar la concentración de glucosa en sangre.
Golden Hills: 2.5g de stevia por cada 100g y 96.3% de sacarosa.
Selecto Brand Stevia: 3g de stevia por cada 100g y 80.6% de sacarosa.
Zulka Balance: Aproximadamente 80.6% de sacarosa.
Estos resultados ofrecen a los consumidores una guía práctica para elegir endulzantes que aporten dulzor con menor impacto calórico, aunque su uso debe ser consciente y limitado.
"Los edulcorantes pueden ser herramientas útiles, pero no sustituyen una alimentación balanceada", advierte la Secretaría de Salud. El mensaje central de las autoridades sigue siendo claro: priorizar alimentos naturales, frutas, verduras y agua pura como base de la hidratación.
RPO