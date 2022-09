Conoce los 5 mejores países para emigrar de acuerdo a la OIM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Según la Organización Internacional para las Migraciones, el número aproximado de migrantes internacionales ha venido creciendo desde las últimas cinco décadas. De hecho, hasta el año 2020 se estimaba que más de 281 millones de personas vivían en un país distinto de su país natal, lo que representaba el 3,60 % de la población mundial.

Con estas cifras, podemos decir que muchas personas sueñan con salir de sus países con el objetivo de encontrar un lugar para empezar de nuevo, acceder a un nivel de vida más alto, disfrutar de sistemas de salud de calidad y tener mejores oportunidades educativas y laborales.

Si te preguntas a qué destino mudarte, esta lista con los 5 mejores destinos para emigrar este año te ayudará a elegir. Los factores que los convierten en los países con mejor calidad de vida son principalmente la estabilidad económica, las oportunidades de empleo y los aspectos culturales.

Conoce un poco más de estos países y elige tu nuevo hogar.

1. Canadá

Canadá sobresale como uno de los mejores países por su calidad de vida y su gran apertura a los inmigrantes. De hecho, según la OCDE, Canadá supera el promedio en ingresos, empleabilidad, educación, salud, calidad ambiental, conexiones sociales y satisfacción con la vida en comparación con el promedio de los otras naciones miembro.

El segundo país más grande del mundo ofrece múltiples opciones para estudiantes extranjeros que buscan formarse, como cursos Co-Op (Co-operative Education) y programas de nivel universitario. Asimismo, el aprendizaje de idiomas también es otro de sus puntos fuertes, ya que no solo se habla inglés, también francés en ciudades como Montreal.

Todo esto, en una grandiosa combinación con sus paisajes, incluyendo las cataratas del Niágara, el Parque Nacional Banff y las montañas de Whistler, donde está uno de los complejos de esquí más grandes del mundo. Por estas razones, muchos mexicanos quieren emigrar a Canadá para disfrutar de mejores oportunidades.

2. Nueva Zelanda

A pesar de estar relativamente lejos, la distancia queda en segundo plano. La razón es que vivir en Nueva Zelanda significa disfrutar de un equilibrio entre el trabajo, el ocio y la estabilidad política, cosa que no muchos países tienen. En ciudades como Wellington, Auckland y Queenstown se encuentran las mejores oportunidades de estudio y empleo, tanto para locales como para extranjeros.

En relación con esto, los estudiantes neozelandeses obtienen un resultado promedio de 503 puntos en las pruebas PISA, una cifra mayor que el promedio de la OCDE que está en 488. Además, alrededor del 77 % de las personas entre 15 a 64 años de edad tienen un empleo remunerado. ¡Aquí hay oportunidades para todos!

Hay que agregar la amabilidad de los kiwis (no es para nada ofensivo llamar así a los neozelandeses), que suelen ser muy pacientes con los recién llegados que no dominan bien el inglés. Además, los paisajes son de nivel cinematográfico. No por nada, el principal atractivo en este país es la famosa ruta de El Señor de los Anillos.

3. Australia

Seguramente habrás notado que mucha gente está viajando a Australia y termina quedándose. No es para menos. Este país también goza de una gran calidad de vida, compuesta de un sistema de salud de alto nivel, educación de renombre a nivel mundial y estabilidad económica, incluso luego de haber cerrado sus fronteras por la última crisis sanitaria.

Muchos jóvenes quieren conocer y vivir en Australia. Todos llegan en busca de las mejores oportunidades de estudio y trabajo en ciudades como Sídney o Melbourne, pero también por los paisajes y las actividades deportivas y recreativas, que son uno de los principales atractivos para amantes de la aventura.

Si te interesan estos destinos, existen agencias como GrowPro Experience que se encargan de gestionar todos los trámites y crear comunidades de estudiantes en destinos como Australia, Canadá, Nueva Zelanda e Irlanda.

4. Irlanda

La tierra de los celtas también se ha ganado un lugar entre los países favoritos para emigrar. Aunque es famosa por su influyente cultura, también es un gran destino para aprender inglés y hacer carrera profesional. De hecho, el Gobierno de Irlanda tiene un largo listado de países que no requieren visa para ingresar, como es el caso de México.

Otro punto a destacar de Irlanda es la gran amabilidad de su gente, acostumbrada a recibir inmigrantes atraídos por su fascinante tradición. También hay que mencionar los paisajes llenos de mucho verde y castillos medievales, con fácil acceso, ya que es un territorio pequeño en tamaño, pero grande en calidad.

5. Noruega

El país nórdico tiene prácticamente todo a su favor. Según datos del Banco Mundial, la esperanza de vida al nacer es de 83 años, mientras que la tasa de homicidios es de 1 por cada 100 mil habitantes. Para quienes la seguridad es un factor prioritario, este es un dato más que alentador.

Además, la mitad de la energía que se utiliza proviene de fuentes renovables y más del 10% de su PIB está destinado a la salud pública. Todo esto salta a la vista al llegar a Noruega, cuya belleza también es otro atractivo. En ciudades como Oslo y Bergen se encuentran los paisajes urbanos y naturales más hermosos. El único desafío es que hay que aprender noruego.

Aunque existen más países para elegir, hemos condensado lo mejor de distintos continentes para facilitarte la tarea de saber a dónde emigrar este 2022. Esperamos haberte ayudado a dar los primeros pasos para mudarte y encontrar la calidad de vida que tanto buscas.