¿Comer bolillo tras un susto?; la ciencia respalda la tradición

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante generaciones, las abuelas mexicanas han recomendado comer un bolillo después de un susto. Lo que parecía un remedio tradicional tiene respaldo científico. La Facultad de Medicina de la UNAM, explica que el estrés agudo provoca un aumento en la producción de ácido estomacal, lo que puede generar sensación de vacío, náuseas y malestar general.

“El susto prepara al cuerpo y a la mente para enfrentar posibles peligros, pero después de estos eventos, el organismo experimenta secuelas”. Comer un bolillo ayuda a contrarrestarlas: su alto contenido de carbohidratos inhibe la secreción de ácido y facilita la recuperación.

Además, la textura dura del pan obliga a masticar, lo que distrae al cerebro y reduce la percepción de miedo. Incluso las personas con diabetes pueden beneficiarse: tras un sobresalto, un pequeño trozo de bolillo ayuda a estabilizar el azúcar y evita mareos.