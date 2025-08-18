¿Comerías el caldo de zorra? Platillo sin carne que conquista Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el vasto universo de la gastronomía tradicional mexicana, hay nombres que despiertan la curiosidad, el apetito y, en ocasiones, la risa. Uno de ellos es el del “caldo de zorra”, un platillo típico de Guanajuato que, pese a su título peculiar, nada tiene que ver con el mundo animal.

Este platillo, profundamente enraizado en la tradición prehispánica, se elabora principalmente con xoconostle, una fruta similar a la tuna pero de sabor ácido y con propiedades benéficas para la salud. Su preparación es 100% vegetal, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes siguen dietas libres de productos de origen animal.

Actualmente, el caldo de zorra es una especialidad del municipio de Manuel Doblado, Guanajuato, donde forma parte del repertorio culinario tradicional. Su nombre, lejos de sugerir el uso de carne de zorro, proviene de una curiosa anécdota: en épocas pasadas, cuando el xoconostle caía del nopal, solía ser consumido por pequeños zorros del desierto, lo cual dio origen al apodo.