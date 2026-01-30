Come bien, duerme mejor y sé feliz; claves de bienestar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Inspirados por la idea de que menos es más, especialistas en salud mental y física, entre médicos, terapeutas y autores, compartieron sus mejores mantras para una vida más saludable.
“La felicidad no viene por defecto. Es una habilidad que se aprende.”
“Envejecer es bueno. La edad te hace más sabio, más resistente.”
“Todo gira en torno al intestino.”
“El movimiento es vida.”
“Dedica menos tiempo a tratar enfermedades y más a cuidar la salud.”
“La comida es medicina. La comida es amor.”
Además, se destacan principios como priorizar el sueño, jugar más con los hijos, conocer tus niveles médicos clave (colesterol, presión, glucosa) y fortalecer las relaciones humanas como base de una vida larga y significativa.
