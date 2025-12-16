Cocina mexicana, entre las mejores del mundo según TasteAtlas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México volvió a conquistar los paladares del mundo. En su más reciente ranking global, TasteAtlas —la enciclopedia culinaria colaborativa en línea— colocó a la cocina mexicana en el lugar número 11 de su lista de las 100 mejores del mundo, reconociendo su riqueza, sabor y tradición.

Con base en más de 590 mil calificaciones de usuarios sobre 18,912 platillos registrados en su plataforma, TasteAtlas elaboró cinco rankings para cerrar el año. Uno de los más relevantes es el de las mejores cocinas del mundo, donde Italia, Grecia y Perú ocuparon los primeros lugares, seguidos por Japón, Turquía y España. México, con todo y sus sabores milenarios, logró posicionarse por encima de potencias como India, Estados Unidos, Argentina o Alemania.

Este reconocimiento no pasó desapercibido gracias a un platillo que ha ganado fuerza en los últimos años: la quesabirria. Esta creación que mezcla lo mejor de la birria tradicional con el concepto urbano del taco con queso, obtuvo el puesto número 9 en el ranking de los mejores platillos del mundo.