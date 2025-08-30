¿Cierra Pull&Bear en Morelia? Vimos movimiento y esto sabemos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Recientemente, se han observado movimientos en la tienda Pull&Bear en el centro comercial Las Américas, y aunque se pudiera pensar que se trata de un cierre, lo cierto es que no es así.
Platicamos con un empleado de la tienda, quien dijo a MIMORELIA.COM que no cierra Pull&Bear, sino que se están llevando a cabo remodelaciones al interior del establecimiento.
La tienda sigue operando con normalidad, pero se informó que poco a poco se realizarán intervenciones en diferentes áreas, como la zona de cajas, donde ya se ven trabajos.
Este tipo de remodelación no es nuevo, ya que hace poco Bershka, una tienda hermana de Pull&Bear, pasó por un proceso similar en la misma plaza.
Por ahora, los clientes pueden seguir disfrutando de la experiencia de compra en la tienda mientras se llevan a cabo estos trabajos de renovación.
Pull&Bear es una marca fundada en 1991 por el grupo español Inditex, con la idea de ofrecer moda juvenil de estilo casual. Inició enfocada en ropa para hombres, pero en 1998 amplió su oferta a mujeres, alcanzando pronto un equilibrio en ventas.
Actualmente, la firma cuenta con más de 970 tiendas en 74 mercados alrededor del mundo, consolidándose como una de las marcas más relevantes del grupo junto a Zara, Bershka y Stradivarius. Su modelo de negocio se caracteriza por actualizar sus colecciones dos veces por semana, inspiradas en la cultura urbana, el arte y las tendencias globales.
En el ámbito financiero, los resultados de Inditex 2024 muestran que Pull&Bear alcanzó ventas por 2 mil 469 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 4,6% respecto al año anterior. Su espacio de venta se expandió hasta los 396 mil metros cuadrados en comparación con los 377 mil de 2023.
Además, Pull&Bear destaca en el mercado digital: se estima que cerró el último año con ingresos cercanos a los mil millones de dólares en ventas en línea, posicionándose como una de las marcas del grupo con mayor presencia en e-commerce.
RYE-