¿Cierra Pull&Bear en Morelia? Vimos movimiento y esto sabemos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Recientemente, se han observado movimientos en la tienda Pull&Bear en el centro comercial Las Américas, y aunque se pudiera pensar que se trata de un cierre, lo cierto es que no es así.

Platicamos con un empleado de la tienda, quien dijo a MIMORELIA.COM que no cierra Pull&Bear, sino que se están llevando a cabo remodelaciones al interior del establecimiento.