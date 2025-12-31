Checklist de Año Nuevo: así debes preparar tu coche para un viaje largo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aprovechar las celebraciones de Año Nuevo para viajar y reunirse con familiares o amigos es una práctica común; sin embargo, antes de salir a carretera durante estas fechas festivas, es fundamental realizar un chequeo general del automóvil para garantizar un traslado seguro y sin contratiempos.
Antes de emprender un viaje largo, especialistas recomiendan revisar el estado del vehículo, ya sea de forma personal —si se cuenta con conocimientos básicos de mecánica— o acudir a un taller para una revisión profesional. Este tipo de inspecciones debería realizarse al menos dos veces al año.
Estos son algunos de los puntos clave que debes revisar antes de viajar:
Llantas: Son indispensables para la seguridad, ya que mantienen contacto permanente con la carretera. Verifica su desgaste, presión en frío y recuerda que también tienen fecha de caducidad.
Frenos: Revisa discos y pastillas. Un sistema de frenado en mal estado incrementa el riesgo de accidentes.
Aceite del motor: Comprueba la fecha del último cambio y revisa el nivel con el motor frío y el auto nivelado.
Otros líquidos: Asegúrate de que los niveles de líquido de frenos, refrigerante, limpiaparabrisas y dirección estén correctos.
Luces: Verifica que todas funcionen adecuadamente y que los faros estén limpios y bien alineados.
Batería: Si detectas fugas, corrosión o fallas al arrancar, considera reemplazarla y revisar el alternador.
Dirección y suspensión: Los amortiguadores forman parte del llamado triángulo de seguridad, junto con frenos y llantas.
Asientos: Revisa que los anclajes estén firmes y en buen estado.
Filtro de aire: Aunque no afecta directamente la seguridad, si está sucio aumenta el consumo de combustible.
Además del estado mecánico, es importante comprobar que el vehículo cuente con:
Rueda de refacción en buen estado
Gato hidráulico y llave
Chaleco reflejante
Triángulos de emergencia homologados
Documentación del vehículo y póliza de seguro vigente
Preparar el coche antes de salir puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y un contratiempo en carretera.
En caso de emergencia, marca al 078.
BCT