Checklist de Año Nuevo: así debes preparar tu coche para un viaje largo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aprovechar las celebraciones de Año Nuevo para viajar y reunirse con familiares o amigos es una práctica común; sin embargo, antes de salir a carretera durante estas fechas festivas, es fundamental realizar un chequeo general del automóvil para garantizar un traslado seguro y sin contratiempos.

Antes de emprender un viaje largo, especialistas recomiendan revisar el estado del vehículo, ya sea de forma personal —si se cuenta con conocimientos básicos de mecánica— o acudir a un taller para una revisión profesional. Este tipo de inspecciones debería realizarse al menos dos veces al año.

Revisión mecánica básica

Estos son algunos de los puntos clave que debes revisar antes de viajar:

Llantas: Son indispensables para la seguridad, ya que mantienen contacto permanente con la carretera. Verifica su desgaste, presión en frío y recuerda que también tienen fecha de caducidad.

Frenos: Revisa discos y pastillas. Un sistema de frenado en mal estado incrementa el riesgo de accidentes.

Aceite del motor: Comprueba la fecha del último cambio y revisa el nivel con el motor frío y el auto nivelado.

Otros líquidos: Asegúrate de que los niveles de líquido de frenos, refrigerante, limpiaparabrisas y dirección estén correctos.

Luces: Verifica que todas funcionen adecuadamente y que los faros estén limpios y bien alineados.

Batería: Si detectas fugas, corrosión o fallas al arrancar, considera reemplazarla y revisar el alternador.

Dirección y suspensión: Los amortiguadores forman parte del llamado triángulo de seguridad, junto con frenos y llantas.

Asientos: Revisa que los anclajes estén firmes y en buen estado.

Filtro de aire: Aunque no afecta directamente la seguridad, si está sucio aumenta el consumo de combustible.

Equipo y documentos indispensables

Además del estado mecánico, es importante comprobar que el vehículo cuente con:

Rueda de refacción en buen estado

Gato hidráulico y llave

Chaleco reflejante

Triángulos de emergencia homologados

Documentación del vehículo y póliza de seguro vigente

Preparar el coche antes de salir puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y un contratiempo en carretera.

En caso de emergencia, marca al 078.

BCT