Cepillos top para tu sonrisa, según estudio de Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mantener una sonrisa sana comienza por una elección adecuada: el cepillo dental. Este instrumento, aunque cotidiano, juega un papel decisivo en nuestra salud general. Así lo confirma la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que recientemente evaluó una amplia gama de cepillos disponibles en el mercado nacional para orientar a los consumidores sobre cuál elegir.
El análisis, publicado en la edición electrónica de la Revista del Consumidor, contempló factores como la resistencia al tallado, la retención de cerdas, el peso del mango y su flexibilidad. La placa bacteriana, según advierte el estudio, es un enemigo silencioso que, si no se controla, puede desencadenar desde caries hasta enfermedades cardiovasculares.
El estudio no solo consideró el nombre de marca, sino también la eficiencia en la limpieza, la comodidad del mango y la calidad del diseño. Se analizaron tanto modelos para adultos como para niños, buscando opciones que garanticen una higiene bucal efectiva para todos los integrantes de la familia.
Además del cepillado, la Profeco destaca la importancia de complementar la rutina con hilo dental y enjuague bucal, y recuerda que un cepillo debe reemplazarse cada tres meses o antes si las cerdas se deforman.
¿Y tú, cuándo fue la última vez que renovaste tu cepillo dental?
