Cepillos top para tu sonrisa, según estudio de Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mantener una sonrisa sana comienza por una elección adecuada: el cepillo dental. Este instrumento, aunque cotidiano, juega un papel decisivo en nuestra salud general. Así lo confirma la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que recientemente evaluó una amplia gama de cepillos disponibles en el mercado nacional para orientar a los consumidores sobre cuál elegir.

El análisis, publicado en la edición electrónica de la Revista del Consumidor, contempló factores como la resistencia al tallado, la retención de cerdas, el peso del mango y su flexibilidad. La placa bacteriana, según advierte el estudio, es un enemigo silencioso que, si no se controla, puede desencadenar desde caries hasta enfermedades cardiovasculares.