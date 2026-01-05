Caballo de Fuego 2026: un ciclo de energía intensa y cambios valientes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Según el calendario lunar oriental, el año 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, una combinación energética que representa vitalidad, independencia, fuerza y transformación. Esta etapa, que inicia el 17 de febrero de 2026 y culmina el 5 de febrero de 2027, marca un nuevo ciclo en la astrología asiática.

El Caballo, séptimo signo del zodiaco oriental, se asocia con el movimiento, la libertad y la pasión. Al unirse con el elemento Fuego, sus cualidades se intensifican, haciendo de este año un periodo propicio para los grandes cambios, la toma de decisiones, y la acción. Se prevé un año de impulso personal, avance de proyectos y renovación interior, ideal para quienes buscan transformar sus vidas.

Desde el ámbito cultural, el Centro Cultural Coreano en México ha lanzado una campaña informativa sobre el significado de este nuevo ciclo, invitando al público a descubrir las tradiciones, el arte y la cosmovisión oriental. En Corea, el zodiaco lunar es parte fundamental de la vida cotidiana, representando una forma de entender el paso del tiempo y los ciclos naturales.