Caña, tejocote y tradición: el poder oculto del ponche de frutas navideño

Una tradición con historia y sabor

El nombre “ponche” viene del hindi pãc, que significa cinco, por la cantidad original de ingredientes. Con el tiempo, esta bebida cruzó mares y culturas hasta instalarse en México como símbolo de unión y calidez. Aquí, la receta se transformó con frutas de temporada y un toque de creatividad regional.

En Michoacán, el ponche tiene sello propio

Nuestra tierra aporta ingredientes esenciales: guayaba criolla, tejocote, caña de azúcar y flor de jamaica. Prepararlo en casa o disfrutarlo en el mercado, en una posada o en el atrio de una iglesia, es casi un acto ceremonial. Y si eres de los que le agrega “piquete” (un toque de tequila, ron o charanda), el calorcito se siente todavía más.

Tip

¿Te queda fruta en el fondo del jarrito? ¡No la dejes! Ahí está lo mejor: fibra, vitaminas y ese dulce final que solo el ponche sabe dar. Y si puedes, evita los vasos de plástico y opta por barro o taza reutilizable. El sabor cambia... y el planeta te lo agradece.

SHA