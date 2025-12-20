Estilo de Vida

Caña, tejocote y tradición: el poder oculto del ponche de frutas navideño

🎄 El ponche no solo es una bebida... es un abrazo en taza
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En diciembre, cuando el frío arrecia y las posadas llenan las calles de luces y villancicos, no hay nada que reconforte tanto como un buen jarrito de ponche caliente. Su aroma a frutas cocidas, canela y piloncillo nos transporta a momentos familiares, abrazos sinceros y reuniones donde lo más importante es compartir.

¿Sabías que el ponche, además de delicioso, es muy nutritivo?

No solo calienta las manos y el corazón. El ponche navideño está lleno de ingredientes con poder: la guayaba y la manzana aportan vitamina C; el tejocote, hierro y calcio; la caña, fibra y antioxidantes; el tamarindo, magnesio y zinc. Cada fruta no solo da sabor, también fortalece el cuerpo en esta temporada de resfriados.

Una tradición con historia y sabor

El nombre “ponche” viene del hindi pãc, que significa cinco, por la cantidad original de ingredientes. Con el tiempo, esta bebida cruzó mares y culturas hasta instalarse en México como símbolo de unión y calidez. Aquí, la receta se transformó con frutas de temporada y un toque de creatividad regional.

En Michoacán, el ponche tiene sello propio

Nuestra tierra aporta ingredientes esenciales: guayaba criolla, tejocote, caña de azúcar y flor de jamaica. Prepararlo en casa o disfrutarlo en el mercado, en una posada o en el atrio de una iglesia, es casi un acto ceremonial. Y si eres de los que le agrega “piquete” (un toque de tequila, ron o charanda), el calorcito se siente todavía más.

Tip

¿Te queda fruta en el fondo del jarrito? ¡No la dejes! Ahí está lo mejor: fibra, vitaminas y ese dulce final que solo el ponche sabe dar. Y si puedes, evita los vasos de plástico y opta por barro o taza reutilizable. El sabor cambia... y el planeta te lo agradece.

