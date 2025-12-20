Caña, tejocote y tradición: el poder oculto del ponche de frutas navideño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En diciembre, cuando el frío arrecia y las posadas llenan las calles de luces y villancicos, no hay nada que reconforte tanto como un buen jarrito de ponche caliente. Su aroma a frutas cocidas, canela y piloncillo nos transporta a momentos familiares, abrazos sinceros y reuniones donde lo más importante es compartir.
No solo calienta las manos y el corazón. El ponche navideño está lleno de ingredientes con poder: la guayaba y la manzana aportan vitamina C; el tejocote, hierro y calcio; la caña, fibra y antioxidantes; el tamarindo, magnesio y zinc. Cada fruta no solo da sabor, también fortalece el cuerpo en esta temporada de resfriados.
El nombre “ponche” viene del hindi pãc, que significa cinco, por la cantidad original de ingredientes. Con el tiempo, esta bebida cruzó mares y culturas hasta instalarse en México como símbolo de unión y calidez. Aquí, la receta se transformó con frutas de temporada y un toque de creatividad regional.
Nuestra tierra aporta ingredientes esenciales: guayaba criolla, tejocote, caña de azúcar y flor de jamaica. Prepararlo en casa o disfrutarlo en el mercado, en una posada o en el atrio de una iglesia, es casi un acto ceremonial. Y si eres de los que le agrega “piquete” (un toque de tequila, ron o charanda), el calorcito se siente todavía más.
Tip
¿Te queda fruta en el fondo del jarrito? ¡No la dejes! Ahí está lo mejor: fibra, vitaminas y ese dulce final que solo el ponche sabe dar. Y si puedes, evita los vasos de plástico y opta por barro o taza reutilizable. El sabor cambia... y el planeta te lo agradece.
SHA