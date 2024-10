¿Cómo se logra una mayor eficiencia energética en los electrodomésticos? Un análisis tecnológico

¿Cómo optimizar la eficiencia energética?

Retomando el punto anterior, el primer paso es comprar electrodomésticos cuya etiqueta sea A+++ o A++, algo para tener en cuenta durante el próximo buen fin.

Lo cierto es que estos pueden tener un valor más elevado que aquellos que son menos eficiente en materia energética, sin embargo, ese diferencial quedará rápidamente amortizado gracias a un menor consumo eléctrico.

Para tomar una dimensión, se estima que los electrodomésticos con esta calificación pueden consumir entre un 30 y un 60% menos.

Otro aspecto importante está vinculado al usuario y cómo utiliza cada dispositivo. Uno de los errores más comunes es realizar ciclos de lavados de ropa con agua caliente. Al hacerlo, las lavadoras consumen mucha energía para calentar el agua. Excepto casos particulares, es recomendable realizar lavados con agua fría.

El modo de espera de los electrodomésticos es el consumista silencioso. En caso de no estar en uso es mejor desconectar los dispositivos, ya que aún en stand by están consumiendo energía. Si bien este gasto no demasiado, la suma de dispositivos en esta misma situación puede marcar la diferencia.

Ya sea para utilizar la lavadora o el lavavajillas, siempre es mejor asegurarse que cuenten con la mayor carga posible para hacer un lavado más eficiente con la misma cantidad de energía y sin la necesidad de realizar más de un ciclo.

Dependiendo el dispositivo, hay electrodomésticos que incorporan a sus programas la función ECO, los cuales están pensados y desarrollados de fábrica para funcionar de manera eficiente ahorrando energía.

¿Cuáles son los electrodomésticos que más y que menos energía gastan?

Más allá de la eficiencia energética que puedan tener, lo cierto es que hay artefactos que requieren un mayor consumo de electricidad que otros.

Por ejemplo, los refrigeradores y congeladores se ubican entre los que más consumen. Esto se debe, básicamente, a que están en funcionamiento continuo durante las 24 horas del día. Si bien se ha mejorado en materia de consumo y los modelos nuevos son más eficientes energéticamente, todavía existen muchos artefactos con algunos años que tienen un gasto mayor. Ya sea un refrigerador teka o cualquier otro modelo, un consejo para optimizar el consumo es mantener la temperatura del refrigerador entre los 3 y los 5°C y la del congelador en -18°C.

Los aires acondicionados, sobre todo en climas cálidos o durante los meses de verano, también consumen bastante energía para lograr bajar la temperatura de los ambientes. Colocar la temperatura a 24°C, mantener los filtros limpios y combinarlo con ventiladores son algunas de las estrategias para disminuir el consumo.

Los calentadores de agua también necesitan de mucha energía y esto se profundiza cuando se los utiliza para ducharse, que es cuando el consumo es más prologando. A diferencia de los de gas, estos calentadores requieren de mucha energía eléctrica y, más aún, si son los modelos que trabajan por acumulación de agua.

Por último, otro de los electrodomésticos que consumen mucha energía son las secadoras de ropa. Tener que generar aire caliente le demanda muchísima energía que fácilmente puede ser reemplazada por tender la ropa al aire libre o en el interior del hogar en caso de no tener urgencia por usarla.

Ahora bien, entre los que menos consumen cabe destacar al horno microondas. Lejos del prejuicio, este tipo de horno no requiere de tanta energía para calentar y/o cocinar la comida si se lo compara con los tradicionales.

Siguiendo esta línea, las aspiradoras también ofrecen un consumo eficiente de energía y su gasto es menor, sobre todo en los modelos que funcionan con filtro en lugar de bolsa.

¿Cómo mejorar la eficiencia energética de un hogar?

Más allá de algunos consejos vinculados al uso particular y general de los electrodomésticos, existen una serie de aspectos a tener en cuenta que ayudarán de manera paliativa a reducir el consumo energético.

Uno de ellos es el aislamiento de la casa. Chequear y evitar que en las puertas y ventanas haya filtraciones permitirá mantener mejor la temperatura del hogar, sea ésta más fría gracias al aire acondicionado o más templada por la utilización de artefactos de calefacción.

El monitoreo en tiempo real del consumo energético también es una buena opción para controlar el gasto que tiene cada electrodoméstico y ajustar el uso que se hace de cada uno. Hay modelos que se pueden conectar a una aplicación móvil del teléfono siendo realmente muy fácil realizar el chequeo.

Si bien de entrada pueda parecer sumamente costoso, la instalación de paneles solares, generadores eólicos u otros dispositivos de generación de energía renovable ayudan a reducir el consumo proveniente de tendido eléctrico, motivo por el cual, al largo plazo, el gasto inicial quedará saldado. Esto sumado a que frente a una falla o corte del servicio estarás cubierto y con electricidad.

Últimas consideraciones

En una sociedad cada vez más tendiente a desarrollar y utilizar artefactos eléctricos, el uso eficiente de la energía parece una quimera.

Sin embargo, con la toma de conciencia por parte de las asociaciones y gobiernos de todo el mundo, el compromiso de las empresas fabricantes en mejorar sus estándares de consumo y la utilización consciente y aplicada de los electrodomésticos por parte de los usuarios, es posible apaciguar el aumento precipitado de energía en pos del cuidado del medioambiente.