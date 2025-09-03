Buen Fin tiene nueva competencia: las Fechas Dobles de Mercado Libre; en esto consisten

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este mes, Mercado Libre lanzó un nuevo esquema de promociones llamado Fechas Dobles, con eventos de descuentos que se realizarán cada mes, siguiendo el formato 9/9, 10/10, 11/11 y así hasta finalizar el año.

El primero de ellos se celebrará este 9 de septiembre (9/9) y busca convertirse en una alternativa al Hot Sale y al Buen Fin, dos de los eventos más importantes de compras en línea en México.

De acuerdo con la plataforma, durante el 9/9 se podrán encontrar ofertas con hasta 55% de descuento, además de:

✅ Cupones exclusivos

✅ Bonificaciones bancarias

✅ Meses sin intereses

✅ Envíos FULL y rápidos

✅ Promociones en marcas como Samsung, JBL, Adidas y Garnier

Para las promociones, quédate al pendiente de Mercado Libre en sus redes sociales y la plataforma.