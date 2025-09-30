Bolillo o pan de caja: pros y contras nutricionales

No obstante, el pan de caja presenta una cara menos amable: contiene mayor cantidad de sodio, lo que lo convierte en un alimento que debe consumirse con moderación en dietas para controlar la hipertensión o cuidar la salud cardiovascular.

Entre sus variedades más comunes están el pan blanco, bajo en fibra; el multigrano, que incluye semillas y salvado; y el integral, elaborado con granos enteros. Estas últimas versiones son más recomendables, ya que favorecen la digestión y brindan sensación de saciedad.

Cabe señalar que muchos panes industriales incorporan azúcares añadidos y gluten, lo que puede ser problemático para personas con intolerancia o enfermedades como la celiaquía. Los síntomas pueden ir desde inflamación abdominal y estreñimiento, hasta fatiga o anemia.