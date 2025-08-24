Estilo de Vida

Bluey y Bingo se apoderan de Converse en una edición limitada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Justo a tiempo para el regreso a clases, la marca Converse lanzó una edición limitada en colaboración con Bluey, la popular serie animada australiana, ideal para niñas y niños que buscan comodidad sin perder el estilo.

La colección Converse x Bluey presenta varios modelos con estampados coloridos, detalles únicos como orejitas, colitas peludas y personajes de la serie como Bluey, Bingo y Bandit.

Los tenis están disponibles en modelos con cierre de velcro o elásticos que facilitan que los niños se los pongan sin ayuda. Además, incluyen versiones para adolescentes y adultos, lo que ha llamado la atención de padres fans de la caricatura.

Entre los modelos más destacados se encuentran:

  • Chuck Taylor All Star 1V High “Bluey & Bingo”

  • Chuck Taylor Madison para niñas pequeñas

  • Converse EVA Lift Platform para jóvenes

Los costos van desde los $1,700 hasta los $2,800 pesos mexicanos, dependiendo del modelo, talla y tipo de calzado. Los modelos infantiles más sencillos, como los de cierre con velcro o diseños bajos, se encuentran en el rango de los $1,700 a $2,000 pesos, mientras que las versiones juveniles y para adultos —con plataformas o detalles especiales— pueden superar los $2,500 pesos. La colección también incluye ropa y accesorios, como mochilas, sudaderas y gorras, cuyos precios oscilan entre los $900 y $1,800 pesos.

La colección ya está disponible en la tienda oficial de Converse México y distribuidores seleccionados.

rmr

