Black Friday sin fraudes: cómo proteger tus datos y tu dinero este fin de semana

Las autoridades instan a la población a verificar siempre el origen de las ofertas, revisar los términos de compra y no dejarse llevar por frases como “últimas piezas” o “60% de descuento por tiempo limitado”, sin antes comprobar que se trata de un sitio oficial.

También se recomienda pagar con tarjetas digitales, que ofrecen mayor seguridad para compras en línea al limitar la exposición de los datos bancarios. Cualquier anomalía puede reportarse de forma segura y confidencial al número 088 , disponible para atención ciudadana.

