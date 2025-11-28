Estilo de Vida

Black Friday sin fraudes: cómo proteger tus datos y tu dinero este fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Black Friday y otras temporadas de alto consumo digital, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional emitieron una serie de recomendaciones para evitar fraudes en línea y proteger el patrimonio de las y los mexicanos.

Bajo el lema "¡Ponte en guardia!", la campaña busca prevenir que usuarios caigan en promociones falsas, sorteos inexistentes o enlaces maliciosos que se comparten principalmente por redes sociales o mensajes instantáneos.

Las autoridades instan a la población a verificar siempre el origen de las ofertas, revisar los términos de compra y no dejarse llevar por frases como “últimas piezas” o “60% de descuento por tiempo limitado”, sin antes comprobar que se trata de un sitio oficial.

También se recomienda pagar con tarjetas digitales, que ofrecen mayor seguridad para compras en línea al limitar la exposición de los datos bancarios. Cualquier anomalía puede reportarse de forma segura y confidencial al número 088, disponible para atención ciudadana.

