Biznagas en peligro; el costo ambiental del acitrón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada 6 de enero, millones de familias mexicanas parten la Rosca de Reyes como un acto de fe, convivencia y tradición. Sin embargo, entre el aroma a chocolate caliente y las frutas cristalizadas se esconde una verdad incómoda: uno de los ingredientes más emblemáticos de este pan festivo proviene de una planta en peligro de extinción.

El acitrón, ese dulce transparente y brillante que decora las roscas, se elabora a partir de la pulpa de la biznaga, una cactácea originaria de las zonas áridas de México. Su preparación es tan artesanal como devastadora: el tallo se pela, se corta y se somete a un proceso de azucarado que sustituye casi por completo el jugo natural de la planta, hasta convertirlo en un caramelo codiciado por la repostería tradicional.