Biznagas en peligro; el costo ambiental del acitrón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada 6 de enero, millones de familias mexicanas parten la Rosca de Reyes como un acto de fe, convivencia y tradición. Sin embargo, entre el aroma a chocolate caliente y las frutas cristalizadas se esconde una verdad incómoda: uno de los ingredientes más emblemáticos de este pan festivo proviene de una planta en peligro de extinción.
El acitrón, ese dulce transparente y brillante que decora las roscas, se elabora a partir de la pulpa de la biznaga, una cactácea originaria de las zonas áridas de México. Su preparación es tan artesanal como devastadora: el tallo se pela, se corta y se somete a un proceso de azucarado que sustituye casi por completo el jugo natural de la planta, hasta convertirlo en un caramelo codiciado por la repostería tradicional.
El problema es que las biznagas no son un recurso renovable a corto plazo. Tardan entre 14 y 40 años en crecer y, en muchos casos, hasta siglos en regenerarse de manera natural. Esta lentitud biológica ha provocado que su explotación sea insostenible y que, pese a las restricciones legales, continúen siendo extraídas de forma clandestina para satisfacer la demanda del mercado.
Desde 2005, las biznagas fueron clasificadas como especie protegida por la entonces SAGARPA —hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)— y, en 2010, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reforzó las medidas que limitan su aprovechamiento con fines comestibles. Aun así, su presencia persiste en algunas roscas, producto del comercio ilegal y la falta de información entre consumidores.
Así, la recomendación es clara: preservar la tradición no debe implicar sacrificar el patrimonio natural. Hoy existen alternativas como el ate de guayaba, higos, frutas cristalizadas o chocolate, capaces de mantener el sabor y el simbolismo de la Rosca de Reyes sin poner en riesgo a una especie que lucha por sobrevivir en el desierto mexicano.
RPO