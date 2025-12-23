¿Bebida legal o adulterada? Así puedes identificarla según el SAT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las celebraciones decembrinas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un llamado a la ciudadanía para verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas antes de adquirirlas. Esto, con el objetivo de proteger la salud pública y prevenir la adulteración o comercialización ilegal de estos productos.
El organismo recordó que todas las bebidas alcohólicas, tanto nacionales como importadas, deben portar un marbete, es decir, una etiqueta de control fiscal y sanitario que garantiza su origen legal y calidad. Estos marbetes deben ir adheridos o impresos directamente en los envases que no superen los cinco litros de capacidad.
Los marbetes verdes corresponden a bebidas producidas en el país, mientras que los de color vino se utilizan para productos de importación. Cada marbete incluye un código QR que permite verificar en tiempo real la información sobre el producto, como su procedencia, fabricante y detalles de producción.
Desde 2018 a la fecha, el SAT ha impreso y entregado más de 4,516 millones de marbetes, según datos oficiales. Además, la dependencia recomendó a los consumidores revisar que el marbete no presente errores de impresión, tipografía borrosa o tinta de mala calidad, lo que podría ser indicio de falsificación.
De acuerdo con el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación, quienes incurran en prácticas ilegales relacionadas con marbetes podrían ser sancionados con multas de hasta 112 mil pesos.
Estas medidas forman parte de la estrategia del SAT para reforzar el combate al contrabando y la venta de alcohol adulterado, prácticas que no solo afectan la economía formal, sino que también representan un riesgo grave para la salud de la población.
BCT