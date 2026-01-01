Autoridades promueven alternativas a la quema de parcelas para proteger suelos y salud

Especialistas explicaron que las quemas agropecuarias destruyen la materia orgánica, reducen la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes, y eliminan microorganismos esenciales para procesos como la descomposición natural y la fijación de nitrógeno. Además, durante la quema se pierden nutrientes clave como el nitrógeno y el azufre, lo que obliga a los productores a invertir más en fertilizantes, incrementando los costos de producción.

Otro de los efectos señalados es el aumento de la erosión del suelo, ya que la falta de cobertura vegetal favorece la pérdida de los primeros centímetros de tierra fértil, considerados los más productivos. Asimismo, la ausencia de residuos orgánicos provoca una mayor pérdida de humedad, haciendo que los cultivos sean más vulnerables a la sequía.

Las autoridades también alertaron que las quemas agrícolas contribuyen a la mala calidad del aire, al concentrar partículas producto de la combustión, lo que puede generar contingencias ambientales y afectar la salud de la población, especialmente de personas con enfermedades respiratorias.

Como alternativa, se destacó el manejo del rastrojo, práctica que permite conservar la humedad, regular la temperatura del suelo y aumentar la materia orgánica, además de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Junto con otras acciones sustentables, esta estrategia busca restaurar el equilibrio ecológico afectado por las quemas recurrentes.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier quema agrícola que represente un riesgo, con el fin de prevenir incendios mayores y proteger tanto a las comunidades como a los ecosistemas.

