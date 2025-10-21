Así debes comer el huevo si quieres aprovecharlo al 100%

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante años fue víctima de mitos nutricionales, pero hoy el huevo —y en especial el huevo cocido— se alza como uno de los alimentos más completos, seguros y accesibles para el bienestar diario.

Investigaciones recientes han reivindicado su lugar en la dieta equilibrada. Aunque puede disfrutarse de múltiples formas —revuelto, estrellado, a la mexicana—, la cocción sin aceite ni grasa es la forma ideal para aprovechar sus beneficios al máximo, según revelan diversos estudios en ciencia de los alimentos.

Un solo huevo cocido grande contiene aproximadamente 6 gramos de proteína de alto valor biológico, con los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo no produce. Estas proteínas contribuyen a la reparación muscular y al mantenimiento de la masa magra, siendo aliadas de deportistas, personas mayores y quienes buscan perder peso.

La colina, presente en la yema cocida, es esencial para la función cerebral y la memoria. Además, antioxidantes como la luteína y la zeaxantina protegen los ojos de la luz azul y previenen enfermedades como la degeneración macular. La cocción facilita su absorción, lo que mejora aún más su impacto positivo.

A pesar de viejas creencias, estudios han confirmado que el huevo cocido no eleva el colesterol malo (LDL) en la mayoría de las personas. Al contrario, puede aumentar el colesterol bueno (HDL). Al prepararse sin grasas añadidas, como aceites o mantecas, se convierte en una opción saludable para cuidar el corazón.

Su contenido calórico es moderado —solo 78 calorías por unidad— pero su poder de saciedad es alto. Incluirlo en el desayuno puede reducir la sensación de hambre por horas, lo que ayuda a controlar el apetito y evitar antojos durante el día.

El huevo cocido también contiene selenio, vitamina D, hierro y zinc, elementos que apoyan al sistema inmune, favorecen la absorción de calcio y fortalecen los huesos. Además, el proceso de cocción elimina bacterias como la salmonella, garantizando una ingesta segura sin sacrificar valor nutricional.