¿Antojo sin culpa? Estos postres tienen el aval de la inteligencia artificial

Los dulces más recomendados combinan sabor, fibra y antioxidantes
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para muchas personas, la palabra postre evoca imágenes de azúcar, culpa y excesos. Pero ¿y si te dijeran que es posible disfrutar algo dulce sin dañar tu salud? Gracias al poder de la inteligencia artificial, ese equilibrio entre placer y bienestar es posible.

La inteligencia artificial ha determinado que los mejores postres no son los que eliminan lo dulce, sino los que equilibran sus ingredientes. Aquellos que aportan fibra, proteínas, antioxidantes y grasas buenas, sin recurrir a ultraprocesados ni azúcares refinadas, son los que tienen mayor potencial para saciar y nutrir al mismo tiempo.

¿Cuáles son los postres más saludables según la inteligencia artificial?

  • Yogur griego natural con frutas y nueces

Rico en proteína y probióticos, mejora la salud intestinal y aporta saciedad.

  • Pudín de chía con fruta natural

Altamente nutritivo, con omega-3 y fibra que favorecen la salud cardiovascular.

  • Manzana o pera horneada con canela

Endulzadas de forma natural, además de que la canela mejora la sensibilidad a la insulina.

  • Helado casero de plátano y cacao

Libre de lácteos y azúcar refinada, solo fruta congelada y cacao puro.

  • Bolitas energéticas de avena y dátiles

Dulces por naturaleza y llenas de fibra que ayuda al colesterol.

  • Gelatina natural con fruta fresca

Refrescante, baja en calorías y fácil de digerir; una opción ligera y colorida.

Expertos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) coinciden en que un postre saludable:

  • Evita azúcares añadidos y harinas refinadas.

  • Aporta fibra, proteínas o grasas buenas.

  • Se basa en ingredientes naturales.

  • Ofrece porciones moderadas.

En resumen, no se trata de dejar de disfrutar, sino de aprender a elegir mejor. La inteligencia artificial no solo recomienda, sino que también nos educa: comer sano también puede ser un acto de placer.

