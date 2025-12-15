¿Antojo sin culpa? Estos postres tienen el aval de la inteligencia artificial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para muchas personas, la palabra postre evoca imágenes de azúcar, culpa y excesos. Pero ¿y si te dijeran que es posible disfrutar algo dulce sin dañar tu salud? Gracias al poder de la inteligencia artificial, ese equilibrio entre placer y bienestar es posible.

La inteligencia artificial ha determinado que los mejores postres no son los que eliminan lo dulce, sino los que equilibran sus ingredientes. Aquellos que aportan fibra, proteínas, antioxidantes y grasas buenas, sin recurrir a ultraprocesados ni azúcares refinadas, son los que tienen mayor potencial para saciar y nutrir al mismo tiempo.