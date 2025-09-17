Adela Micha pone a la venta su ropa, joyas y muebles; ¿dónde comprarlos?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Adela Micha anunció el regreso de su tradicional bazar, un evento en el que se podrán adquirir artículos de lujo, moda y hogar de reconocidas marcas internacionales.

El bazar abrirá sus puertas el próximo 6 de octubre en Río Balsas #57, colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El espacio contará con productos de firmas como Chanel, Prada, Zara, Off-White, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Lanvin, entre muchas más.

De acuerdo con la convocatoria, los asistentes podrán encontrar desde salas, comedores y muebles de oficina hasta ropa y adornos, con opciones “de todos los precios y para todos los gustos”.

La venta será hasta agotar existencias, por lo que la organización recomendó acudir temprano para aprovechar las mejores oportunidades.