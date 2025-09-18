¡A matar demonios con estilo! Así es la colección Demon Slayer x Crocs en México
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La esperada colección Demon Slayer x Crocs ya llegó a México y promete convertirse en la favorita de los fanáticos del anime. Inspirada en personajes como Tanjiro, Nezuko y los Pilares, esta colaboración une el estilo del Cuerpo de Matademonios con la comodidad del material Croslite, característico de la marca.
Los precios de los modelos van de mil 899 a 2 mil 499 pesos, y están disponibles en el sitio oficial de Crocs México.
La línea incluye cinco diseños exclusivos que rinden homenaje a personajes icónicos de Kimetsu no Yaiba:
Demon Slayer Echo Clog: $2,399
Demon Slayer Shinobu Classic Clog: $1,899
Demon Slayer All Terrain Clog: $1,999
Demon Slayer Giyu Echo RO Clog: $2,499
Demon Slayer Classic Clog: $1,999
Cada par integra colores, patrones y detalles inspirados en los protagonistas del anime, como la elegancia de Shinobu o la fuerza de Rengoku, transformando los clásicos zuecos en piezas de colección.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba es considerado uno de los animes más exitosos de la última década. Basado en el manga ambientado en el Japón de la era Taisho, narra la historia de Tanjiro Kamado y la lucha por salvar a su hermana Nezuko del demonio Muzan.
Su impacto ha trascendido la pantalla con películas, mercancía oficial y colaboraciones de moda, como esta unión con Crocs.
Fundada en 2002, la marca Crocs pasó de ser un calzado práctico para navegantes a convertirse en un ícono global de moda. En México, su popularidad se ha fortalecido gracias a campañas digitales, colaboraciones y eventos culturales.
Con esta colección, Crocs apuesta por conquistar al público joven y reforzar su conexión con la cultura pop y el anime.
La colección Demon Slayer x Crocs está disponible en línea a través de la tienda oficial de Crocs México, con unidades limitadas para los seguidores que buscan comodidad, estilo y una forma de llevar un pedazo del universo de Kimetsu no Yaiba.
mrh