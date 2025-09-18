¡A matar demonios con estilo! Así es la colección Demon Slayer x Crocs en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La esperada colección Demon Slayer x Crocs ya llegó a México y promete convertirse en la favorita de los fanáticos del anime. Inspirada en personajes como Tanjiro, Nezuko y los Pilares, esta colaboración une el estilo del Cuerpo de Matademonios con la comodidad del material Croslite, característico de la marca.

Los precios de los modelos van de mil 899 a 2 mil 499 pesos, y están disponibles en el sitio oficial de Crocs México.

La línea incluye cinco diseños exclusivos que rinden homenaje a personajes icónicos de Kimetsu no Yaiba:

Demon Slayer Echo Clog : $2,399

Demon Slayer Shinobu Classic Clog : $1,899

Demon Slayer All Terrain Clog : $1,999

Demon Slayer Giyu Echo RO Clog : $2,499

Demon Slayer Classic Clog: $1,999

Cada par integra colores, patrones y detalles inspirados en los protagonistas del anime, como la elegancia de Shinobu o la fuerza de Rengoku, transformando los clásicos zuecos en piezas de colección.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba es considerado uno de los animes más exitosos de la última década. Basado en el manga ambientado en el Japón de la era Taisho, narra la historia de Tanjiro Kamado y la lucha por salvar a su hermana Nezuko del demonio Muzan.