Ya viene la época de los coyotes inmobiliarios

Remate Bancario: Cuando los bancos embargan una casa porque el deudor no pagó muchas veces esa casa sale a remate pero, para poder comprar en ese esquema necesitas saberle ya que conlleva procedimientos legales largos y el hecho de que varias personas intenten comprarla al mismo tiempo genera riesgos. Asesórate de un abogado que conozca de este tema y nunca aceptes que un “intermediario inmobiliario” te realice el proceso porque puedes terminar perdiendo tu lana y no recibir la casa.

Pagos Anticipados: Cuando te piden un “apartado” debes sospechar. Es una práctica común que, cuando un vendedor tiene varios interesados por el mismo inmueble y decide venderlo a alguno en específico, le pida una cantidad “simbólica” para darle formalidad a la intención de compra pero cuando me refiero a simbólica es a una cantidad no mayor a 50 mil pesos cuando el inmueble es grande. Si te piden un “apartado” del 10% o más por adelantado seguramente se trata de un fraude.

Preventas: Aquí quiero dejar muy claro que, por supuesto, no todas las preventas son fraudes pero si varias de ellas lo son. Antes de comprar en preventa solicita que te enseñen las escrituras del terreno las cuales deben estar a nombre de la empresa o persona que va a realizar el desarrollo y solicita también que te muestren que ya cuentan con la licencia de construcción. Si alguno de estos requisitos básicos no los cumple, el riesgo de que pierdas tu lana es altísimo.

Falsos Agentes Inmobiliarios: En México hay muchas actividades que no se encuentran reguladas y la asesoría inmobiliaria es una de ellas. Durante mi carrera profesional me ha tocado tratar con muchas personas que se llaman a sí mismos agentes inmobiliarios pero carecen de los conocimientos necesarios y por supuesto no se encuentran afiliados ni certificados por nadie. Muchas veces son personas que simplemente pensaron en experimentar o probar vendiendo casas pero algunas otras son personas que se hacen pasar por representantes de alguna inmobiliaria pero realmente no lo son así que, cuando vayas a tratar con algún agente pídele sus credenciales, verifica que se encuentre afiliado a alguna asociación o que se encuentre certificado, de lo contrario corres el riesgo de que tu operación no salga bien.