Y sin embargo, hay dictadores

¿Para qué es la presidencia?, hay que guardar y hacer guardar en la Constitución, en la verdad no en la narrativa.

Los dictadores son perversos y astutos . Saben que son esos criminales, entes perversos y se disfrazan de buenos, de demócratas, de los políticos más nobles, de damas de la caridad, que se desviven por servir a los pobres, que quieren ser vistos como santos o héroes, que quieren hacer historia como los mejores gobernantes de la historia nacional. Son muy hipócritas, falsos y tienen el arte de engañar.

En nuestro caso, en el control del Poder Judicial, están desapareciendo este poder y se proclaman demócratas, pretenden que que buscan que haya justicia en México por el poder judicial es corrupto, porque con los jueces actuales no hay justicia . En realidad, se mueven por un poder dictatorial, sin la división de poderes. Y se apoderaron del poder legislativo que no legisla, que aprueba lo que les mandan desde el Ejecutivo.

Su reforma es una venganza porque no pudieron con el poder judicial que simplemente aplicó la Constitución, la hizo respetar. Se dicen preocupados por la corrupción en la impartición de justicia. en realidad, no atacan el problema y sus raíces porque el mexicano es corrupto y hay que convertirlo y educarlo, las leyes no son malas, los malvados son los ciudadanos que no las obedecen, que se brinca la ley.

Como todos los populistas, desnaturalizan las palabras y les cambian de significado. No es válido lo que la palabra significa en el diccionario de la Real Academia de la lengua . Las palabras significan, según ellos, lo que a los poderosos de la 4T les conviene. Así el 12 de octubre no es el día de la hispanidad.

En este momento, el poder es totalitario, impunemente, se desacatan las órdenes del Poder Judicial, se brinca la ley con prepotencia y sin cuidado de la Constitución y del Estado de Derecho. Es una violación prepotente, cínica y lícita que rompe el l Estado de Derecho. Es la arrogancia del dictador que sin ningún respeto que plantea la ley.

En realidad, más allá del discurso, ¿qué busca el dictador? En el fondo, lo que buscan es un poder totalitario, detrás de un discurso engañoso y amañado lo que busca el dictador es satisfacer sus ansias de dictador, de poder totalitario, de una sola persona.

Conviene hacer un examen psicológico del dictador para ver realmente lo que realmente quiere, su delirio de poder totalitario, satisfacer su ego, su delirio de grandeza hasta alzarse como un ente divino o satánico.

La búsqueda del poder tiránico, totalitario, insaciable lleva al ecocidio, a la destrucción de los pueblos, de la humanidad. De esto, hay experiencias insoportablemente dolorosas que han perpetrado personajes siniestros como Hitler, Stalin, los Castro, Hugo Chávez y Nicolás maduro que hacen que los venezolanos escapen de la situación insoportable de su país.

Miente, usa un lenguaje populista, como bandera la pobreza y necesidades reales de las multitudes. Usa como bandera acabar con los malos, que vinieron antes que el dictador y que son los culpables de todos los males de México. En este línea promete remediar las injusticias y los males de los pobres. Son los fines que aparecen en las declaraciones políticas, pero que no persiguen en la realidad.

Los fines egoístas y enfermizos que en verdad buscan.

Satisfacer sus ansias de poder omnímodo. Y los fines que realmente buscan es la opresión del pueblo hasta en pobre serlo y hacerlo sufrir hasta matarlo, masacrarlo, hasta el genocidio.

La situación de miseria material y de dominación esclavizante conlleva un sufrimiento infinito y sin fondo de las multitudes pobres. Es la experiencia que vida los millones de venezolanos que han huido de la dictadura y han emigrado. Es la experiencia de los cubanos, que dejan en nosotros cuando los escuchamos un gran sufrimiento tristeza, humillación, desesperanza.

El dictador es un personaje satánico, mentiroso y asesino. Lleva el impulso diabólico de aplastar, matar, sembrar el dolor,, la vida lánguida, la tortura y la muerte.

Este personaje engaña. Viene a la mente la seducción del demonio cuando hizo caer a Adán, el primero del género humano: “ustedes serán como dioses”.

En estos palabras se revela la intención que mueve a Satán: ser él como Dios y engañar, por envidia, al género humano. En realidad está sediento de sangre, destrucción y muerte. El modelo su replica en la historia de la humanidad.

Prepotencia, soberbia, arbitrariedad, caos, anarquía y caos fuerza bruta, perversión y crimen porque van contra el orden público y la ley. Es la ley del más fuerte.

Han cambiado el idioma español, han vaciado las palabras de su significado. En su lugar se habla el idioma populista, Claudia da otro sentido a las palabras, no conforme a la verdad, a la realidad, sino conforme al capricho del gran jefe, conforme sus conveniencias.

Para ella, el pueblo de México son sus hordas y su minoría sumisa, algunos de sus votantes porque muchos votaron no por ella sin pudor los apoyos de dinero. Excluye las mayorías compuestas por los intelectuales, los que tienen criterio y expresan sus opiniones

¿Qué podemos hacer ante los vándalos de la dictadura del poder? No hay que dejarse derribar, hay que soportar de pie con la razón en la mente, la dignidad en el pecho y la seguridad de que somos el pueblo de México. No hay que perder la fe en Cristo, el más grande líder de todos los tiempos y señor del universo.

Pidamos con fe al señor de la historia su intervención en favor del bien. Hay que rescatar la promesa del rostro materno de Dios, la virgen de Guadalupe: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi amparo y protección.