¿Y los calderonistas michoacanos?

Y cuando despertó, los calderonistas michoacanos ya no seguían ahí.

Nadie de ellos ha salido a defender a Felipe. Agazapados, ven la tormenta hacia su anterior líder político. Apuestan al silencio, al olvido. Otros, se refugian en el intento de partido de Antonio Plaza “Michoacán Primero”. Antes, controlaban AN, ahora no son bien vistos.

Guadalupe, conocida como Cocoa, otrora mandamás en AN, hermana de Felipe y frustrada aspirante a gobernadora, ahora dirige una carrera en una institución educativa privada y estaría al pendiente de sus negocios: el conocido es una bodega en el mercado de Abastos.

En su última actividad gubernamental fue cuando el alcalde zamorano, Carlos Soto le inventó el cargo de “comisionada por la paz” en septiembre del 2021. La violencia siguió en ese municipio.

Luisa, busca hacer su asociación “Democracia en Libertad”. De acuerdo a una nota periodística al ser cuestionada sobre Genaro García Luna declaró “No tengo idea de qué me estás hablando”. “No te lo permito, no tengo idea”, “No me merece opinión” … Quien fuera su mano derecha, Lucero Pacheco, trabaja en Monterrey con la silvanista Julieta López.

Gladys López Blanco, íntima de la familia Calderón-Zavala, ahora tiene una revista: Alcaldes de México. En 2011, Gladys ex subprocuradora de Profeco -y esposa de Salvador Vega Casillas como secretario de la Función Pública-, fue acusada de extorsionar a propietarios de gasolinerías. Se encarceló a seis verificadores y se cerró el caso. La PGR la exoneró.

En 2007, Vega, sustituyó a Germán Martínez Cázares en la Función Pública. Vega siempre fue hombre de confianza de Felipe Calderón.

Vega, el Gallo, como es conocido, pero sobre todo su esposa Gladys, toda la vida han tenido una cercanísima amistad con Felipe y Margarita Zavala. Salvador formó parte del círculo más cercano a Felipe e incluso asumía decisiones junto con Juan Camilo Mouriño. Vega, estuvo involucrado en el escándalo por recibir sobornos de la constructora brasileña Obedrecht.

Germán Tena es otro calderonista que defendía a capa y espada al calderonismo, ahora está asido a las enaguas de Silvano. Como dirigente panista recibía instrucción de Luisa María. Después se enquistó en el gobierno de Silvano y ahora le asiste llevando sus documentos y maletines.

Juan Rafael Elvira Quezada fue colocado como Independent Director, en Altos Hornos de México SAB de CV. Sí, la empresa de Alonso Ancira, quien fue detenido en España y que ahora busca vender, después de estar contra las cuerdas por la corrupción de Obedrecht y de Emilio Lozoya en Pemex.

De Quiroga, Germán Martínez Cázares, fue diputado federal, secretario de la Función Pública, presidente nacional del PAN. Después en giro por sobrevivencia llegó al Senado por Morena, para luego renunciar a esa bancada.

Ahora, en la debacle de la familia Calderón, todos hacen mutis. Efímero, como es el poder, también la lealtad pública hacia Felipe.

… La marcha del domingo, en Morelia, en una pincelada: “Virgen de Guadalupe, reina de México. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe”, rezaba una lona.

Habrá en Michoacán algunos así….

Obrador dijo: El Gobierno es tan grande que “muchos se enquistaron y siguen en la administración, quienes llegaron no los cambiaron, mantuvieron y no están de acuerdo con la transformación. Porque formaron parte del antiguo régimen, con las prácticas de antes. No tienen la honestidad pare decir, estoy en desacuerdo, presento mi renuncia. Sino que se quedan agazapados, haciendo labor en contra”. ¿Cuántos así en Michoacán?

SMRTV cobija a opositores de Bedolla

Los medios de comunicación distanciados y opositores al Gobierno estatal hallaron refugio en el SMRTV. Si bien es correcta una política de apertura y pluralidad, también se observa que su titular, Sergio Pimentel, va en una línea política bifurcada a la que dicta su jefe el gobernador.

Así, uno de los cuadros de Pimentel, Carolina Rangel -quien se enteró de su relevo de la secretaría del Bienestar cuando vio al gobernador hacer el anuncio en la prensa-, ya cuestionada secretaria de la Mujer por su propio personal, asistió ya días atrás por instrucción de Sergio a apoyar un evento a favor de Sheinbaum que organizó Raúl Morón, cuando a la misma hora había otro acto en pro de Claudia, que organizó Giuliana Bugarini. Es decir, se prefirió el espaldarazo a Raúl que al evento que organizó la funcionaria estatal. Forma es fondo.

Apunte legislativo

El ex panista Oscar Escobar envío su adscripción a la Representación Parlamentaria. Ahí hay diputados de todos los colores: PRD, PRI, PVEM y Morena. Hace tiempo que las ideologías quedaron sepultadas por los intereses para lograr más prebendas económicas.

