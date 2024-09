Y entonces, ¿sí se va a acabar el mundo con el cambio de gobierno?

La vez pasada te expliqué los verdaderos motivos del comportamiento del tipo de cambio y cómo, en realidad, poco se ve afectado por los eventos socio políticos de nuestro país. Hace 15 días que te explicaba todo esto el tipo de cambio estaba en 19.65 siendo que hoy que estás leyendo resulta que estamos en 19.24 y eso que ya nos aplicaron la marranada de la reforma al poder judicial.

Pues en esta ocasión te voy a platicar acerca de lo que SI afecta al movimiento de nuestra moneda en relación al dólar americano para que puedas eliminar las noticias que sólo meten ruido y puedas identificar eventos realmente importantes para nuestra estabilidad económica:

Momento socio político gringo: Realmente la dinámica económica entre México y EUA depende totalmente del presidente que tengan los gringos. En resumen, si gana Trump ese canijo nos va a hacer ver nuestra suerte con presiones y chantajes que nos dejarán muy desfavorecidos. Si gana Kamala la relación será mucho más institucional y diplomática, esperando que los nuestros estén a la altura. Dependemos del secretario de economía mexicano para poder coordinarse bien y no quedar como un burro incompetente como todos los que estuvieron en el sexenio saliente.

Marco Jurídico Mexicano sólido: El verdadero impacto de la deforme reforma judicial vendrá en los próximos años. Si los inversionistas extranjeros perciben que en México no hay un estado de derecho estable y confiable para los negocios evidentemente no tomarán las tierras aztecas como una opción para sus planes empresariales. Esto puede hacer un daño terrible.

Continuidad de la preferencia a la lealtad por sobre la inteligencia: Si la toma de decisiones del nuevo sexenio mantiene la misma línea de nombrar a los amigos aunque estén bien babosos mermará en la confianza de los mercados. Durante los últimos 6 años vimos tomar decisiones estúpidas y sin ningún sustento técnico que llevaron a dilapidar los recursos de la nación provocando que la nueva presidente comience su mandato quebrada y con urgentes necesidades de dinero.

Revisión TMEC 2026: Dentro de 2 años tocará que EUA, México y Canadá se vuelvan a sentar a la mesa a revisar y renegociar las condiciones del Tratado de Libre Comercio. El peor escenario sería que esa negociación se diera con EUA con Trump como presidente y México con un Gabinete igual de incompetente que el del sexenio anterior porque nos ponen una empinada épica. Estamos a tiempo de que el gobierno entrante delegue los temas técnicamente importantes a personas también técnicamente capaces.

Así nada más con estos 4 principales temas te dejo para que comiences a documentarte. No te espantes pensando que va a haber una devaluación, nos vamos a hacer comunistas y comenzará una nueva revolución armada. No estamos ni cerca de nada de eso pero si asegúrate de ser de los ahora minoría de mexicanos que lee, se informa y define su criterio en información comprobable fuera del fanatismo a una figura que no es congruente entre lo que promete y lo que hace.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi X @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/

rmr