¿Y en la batalla digital cómo van las corcholatas?

Entramos en una etapa de movilidad política. Una vorágine. El 20 de agosto, en un evento inédito en la vida pública de Michoacán, se presentará el Plan Morelos que fijará la ruta no electoral, pero sí política para el futuro inmediato de la entidad; si bien será un evento público y gubernamental, también es verdad que será el momento para medir fuerzas al interior del partido gobernante: sí, ver realmente quién es quién.

El Plan Morelos lo ha tenido que emprender Alfredo Ramírez Bedolla, tomar el mando político, ante la ineficiencia de la dirigencia estatal de Morena y eso hay que decirlo. Esta acción política tenía que ser del partido, ahora Bedolla asume el control ante un vacío de liderazgo partidista.

Seamos pragmáticos: llenar el Estadio Morelos no es tarea fácil. Cada liderazgo deberá mostrar de qué está hecho: estructura real o solo declaraciones.

Bedolla, como buen obradorista, ahora seguirá su fórmula de eventos masivos, salir a la calle, con la gente; el resto de fuerzas políticas no están acostumbrados, a excepción de periodos electorales. El Plan Morelos versará sobre la 4T y su estrategia de continuidad al futuro.

El ejercicio será interesante, pero su solo anuncio provocó inquietud entre diversos sectores morenistas. No saben qué va a anunciar el gobernador, aguardan, intranquilos la evolución política de la jugada en el tablero.

Por ejemplo, la gira de Adán Augusto López el fin de semana pasado se notó una mala coordinación, con eventos muy “flojitos”. Incluso, con el nombramiento de David Soto como coordinador estatal se lee quién tiene el diálogo directo en Michoacán con la “corcholata”, dejando mal parado primero a Leonel Godoy y después a Fidel Calderón.

Pero en el resto de equipos tampoco pinta bien el escenario. Para nadie es un misterio que Ebrard se ha desdibujado. Ofrecerle un cargo al hijo de Obrador y su estrategia de seguridad le tronaron el avance de su aspiración; lleva una campaña sin estructura política, se enfoca en la clase media y empresarial, es decir está yendo por los votantes “blandos”.

Claudia se nota cansada, mucho. Hace eventos con estructura política pero no tiene simpatía. Se habla que cada vez está más aislada en Palacio Nacional, su aliado Jesús Ramírez, el vocero presidencial la promueve en los medios que históricamente han atacado a Obrador.

¿Y en la batalla digital cómo van las corcholatas?

En los volúmenes de conversación digital se observa también datos interesantes. En los “trends” o tendencias, Claudia ha visto a la baja su interacción, también los medios han dejado de publicar notas respecto a su actividad, o no con la misma actividad de hace algunas semanas, no han logrado reposicionarla, pero sigue siendo quien tiene el mejor manejo de seguidores, orgánicos o no. En Tw (X) su sistema de influenciadores le producen 73 k a la semana en menciones, pero en FB y cobertura de medios ya se iguala con Adán y Marcelo.

En redes, Marcelo sigue con niveles bajos y sus propuestas solo han llegado a la clase política y programas de análisis. No ha repercutido en el imaginario social. En últimos días se interpreta creación de múltiples páginas de reciente creación en FB y ahí está creciendo forzadamente.

En síntesis, la conversación digital aun es liderada por Claudia, pero no significa que sea de forma positiva ni orgánica necesariamente. Su red de influenciadores le aportan hasta 50 menciones al día y con Ebrard se observa que sus generadores de interacción no son medios digitales, sino perfiles de apoyo y de ataque.

Silvanistas, imparables: ganan Mesa Directiva del Club Erandeni

Cuidado con la fuerza de Silvano y sus operadores políticos. Germán Tena ganó el proceso para renovar la Mesa Directiva del club señalado, de ahí, el equipo del aspirante presidencial, incluso podría ganar, no sé… hasta Tarímbaro con Antonio Soto.

Por cierto

¿Y la aspiración de Manuel Velasco del PVEM es real? Se podría resumir en este encabezado del diario Medio Debate de Baja California Sur: “esposo de Anahí sorprende con su gran parecido a Ken con cuerpo y cabellera rubia”…

rmr