Violencia en Michoacán

Mujer divina, hermosa, portadora de vida, libre, fuerte, capaz, inteligente, mujer. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, sin embargo, ¿es suficiente un día para conmemorarla?, ¿qué es lo que necesita el pueblo de Michoacán para valorar y respetar la vida de las mujeres?

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) define violencia contra las mujeres como: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.

Michoacán tiene una población de 4 millones 748 mil 846 personas, de las cuales el 51.4% somos mujeres y 48.6% hombres, según datos del INEGI en 2020; esta columna va dedicada a todas las mujeres que han vivido violencia psicológica, con la finalidad de hacerles saber que no están solas y que la ayuda se encuentra en la medida en la que se busca.

La LGAMVLV define la violencia psicológica como “cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica”: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.

Una de las cosas más difíciles de hacer es creer en una misma, y más cuando la persona que dice amarte, comienza a incidir en tus emociones, te hace creer que no vales nada, que no puedes seguir adelante sin su compañía o que eres la peor persona que existe en el mundo; poco a poco te prohíbe ver a tus amigos y familia y cuando te das cuenta, ya no tienes a nadie en quien refugiarte de tu agresor (a), la violencia psicológica se presenta tanto en parejas heterosexuales como en las igualitarias.

Llorar, dormir, no ver a nadie, gritar en silencio y querer salir de esa situación, es necesario, pero no suficiente, habla, escapa de esa jaula invisible y aterradora, porque después de los insultos y malas palabras, vienen los golpes; si te dice que no volverá a pasar -toma en cuenta las veces que te ha partido el labio, dejado moretones en los brazos y en el corazón- te pedirá perdón de rodillas y lo volverá a hacer.

La mejor manera de seguir es creer en ti, confía en ti, mujer.

Eres fuerte, valiente, valiosa, hermosa y solamente tú te puedes ayudar a ti misma, no permitas que nadie se apodere de tu alma, de tu vida, de tu ser; mira siempre adelante y vuela por tu libertad, porque el verdadero amor se encuentra en la persona que te respeta, te cuida, se preocupa y te ayuda para que avances en tus proyectos de vida y esa persona eres tú.

Por un Michoacán libre de violencia contra la mujer y por un México en paz, sigamos cultivando acciones en unidad.

