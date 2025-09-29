¿Una marca puede tener sonido?

Este elemento de las marcas me encanta.

Todos o casi todos pueden reconocer el sonido de la lámpara que brinca y cae sobre la palabra Pixar al inicio de sus películas; todos podrían reconocer el primero de los sonidos del teléfono Nokia cuando se encendía, lo mismo que el ringtone clásico del iPhone. Estoy seguro de que todos recuerdan la música y hasta las imágenes del inicio de las películas de Disney.

Así podría seguir, pero lo que quiero decir es que todos esos sonidos, canciones, jingles, son marcas sonoras que se convierten en identidades sonoras de las marcas.

Sigamos con la línea y digamos que una marca es mucho más que un logo, un lema y unos colores. Una marca tiene diferentes canales de expresión, y con todos ellos se desarrolla una identidad; el logo sonoro también puede formar parte de la identidad de marca.

El problema es que no todos lo saben, y muy pocos lo aprovechan cuando es verdaderamente algo potente. Es más, con la llegada del podcast, se puede construir todo un paisaje auditivo de marca que le dé posicionamiento de manera más contundente.

Ojo: la canción de un anuncio o de una campaña no es la marca sonora. Solo lo será si ese tono, canción o sonido se mantiene asociado a la marca más allá de una campaña concreta.

Entonces, no tires por la borda la gran oportunidad de crear una marca que utilice los cinco sentidos para poder posicionarte. La parte visual es muy importante, pero la auditiva puede serlo igual; solo hay que ser creativos e innovadores.

Constrúyete como marca y véndete con éxito utilizando estas ideas, y verás que la abundancia llegará a ti.

El autor es consultor y capacitador de empresas y negocios, es maestro en Neuromarketing por la Universidad de La Rioja, España.

