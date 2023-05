Un robot me dejó sin chamba

En semanas pasadas te platiqué del extraordinario avance que ha tenido la tecnología de la Inteligencia Artificial (IA) en el último año. Han demostrado unas habilidades de aprendizaje tan increíbles que parecen de película de ciencia ficción; tan así que los propios líderes del sector tecnológico están muy nerviosos al respecto.

Pues para aderezar más la conversación, tanto universidades como empresas de desarrollo de IA se pusieron a revisar muchos de los trabajos que las personas realizan en el mundo e identificaron aquellos que serán los primeros en desaparecer a consecuencia de la IA.

Si bien hay algunas de estas actividades que ya no son muy utilizadas, todavía hay personas que las ejercen; en cambio otras son sumamente comunes en la actualidad y se estima que su desaparición podría afectar hasta a 300 millones de personas en el planeta.

De entrada, las primeras profesiones que se verán afectadas son aquellas con una estructura repetitiva y que cuenta con procesos muy definidos como los operadores de inversiones, los matemáticos o los contadores y auditores así como los arquitectos. También se encuentran en este riesgo aquellos ligados a la redacción de textos como son los periodistas y escritores. Aquí también están los diseñadores de software y los programadores; si, así como lo lees, la IA está avanzando tanto que ya no ocupará a aquellos que la crearon. Da miedo ¿no?

Otras profesiones contempladas a ser desplazadas son los profesores y los traductores así como los asistentes administrativos y los asistentes jurídicos. Finalmente, para que veas lo disruptiva que será la incursión de la IA en la vida diaria, se prevé que desaparezca una de las profesiones más recientes y que, hasta hace un par de años, se señalaba como una de las actividades del futuro; me refiero a ingeniero o programador de blockchain. Si no te acuerdas qué es el blockchain es la tecnología en la que se basan las criptomonedas. Refresca tu memoria con la columna que escribí al respecto: https://mimorelia.com/columna/como-van-las-criptos

Ahora, no todo es negativo ya que también habrá actividades que, por el momento, no están bajo amenaza como son los agricultores, los atletas, los cocineros, operadores de maquinaria pesada y prácticamente todos los oficios como son plomeros, carpinteros, electricistas, albañiles, jardineros y pintores así como todos los auxiliares de estos como los lavaplatos, los peones, garroteros, etc.

Así que, como dicen en mi pueblo, si ves las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar. Si te encuentras desempeñándote en alguna de estas profesiones que están en peligro de ser desplazadas adáptate para mantenerte vigente. Hay mucha gente que cree que los oficios son actividades poco glamorosas o incluso pasadas de moda; pues muy pronto serán los más solicitados y cotizados así que no estaría mal comenzar a considerar capacitarse en alguna de esas destrezas para que luego no te quejes. Te estoy avisando con mínimo 5 años de anticipación. ¡Ponte trucha!

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi Twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/ y ahora también en www.facebook.com/InteligenciaSeguross/

rmr