Un poco de neurolingüística

La neurolingüística es una de mis pasiones, porque te permite lograr desarrollos personales inimaginables. La uso en las ventas y en la comunicación, que son actividades que pueden ser beneficiadas al incrementarse su efectividad. ¿Y quién no querría vender más o ser más persuasivo al comunicar?

Su uso puede ser de muy distintas maneras, y una de ellas es el uso de patrones de lenguaje que facilitan la persuasión o la implantación de recursos en uno mismo o en otras personas.

¿Y de qué sirve implantar recursos en uno mismo o en otras personas? Parece algo “malo”, pero no lo es; todo lo contrario: sirve, por ejemplo, para potencializar creencias.

Hablemos del patrón de lenguaje de “Causa-Efecto”: lo podemos aplicar para decir que una acción causa otra, en donde la segunda es el recurso que quieres instalar en alguien más.

Para trabajar este patrón, debes aplicar algunas palabras clave de conexión, por ejemplo: crea, hace, causa, te lleva a, porque.

¿Cómo lo puedes usar?

Bueno, pues tomas una acción que alguien realizó, realiza o está por realizar, y la pones como causa del recurso que quieres instalar en la mente de esa persona.

Van ejemplos:

a) Levantarte temprano crea en ti una disciplina para estudiar.

b) Leer todos los días te hace más versátil en tu vocabulario.

c) Leer un libro por semana crea en ti el hábito de la lectura.

d) El orden en tu escritorio te lleva a sentir deseos de estudiar.

e) Estás impresionado porque se están abriendo nuevas oportunidades en tu vida.

Por último, será bueno que evites usar este patrón de lenguaje para instalar ideas limitantes, como por ejemplo:

a) Levantarte temprano crea en ti cansancio para estudiar.

b) Leer todos los días te hace perder tiempo valioso.

Y así, cada recurso puede tener también limitaciones.

Ahora ya sabes qué hacer para persuadir mejor en las ventas o con la comunicación.

Constrúyete como marca y véndete con éxito utilizando estas ideas, y verás que la abundancia llegará a ti.

El autor es consultor y capacitador de empresas y negocios. Es maestro en Neuromarketing por la Universidad de La Rioja, España / WhatsApp 4433181742 / Redes sociales @ChristiánConAcento

