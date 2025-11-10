¿Cómo hacer para vender de manera más simple nuestra marca, producto o servicio? Hay varias maneras, pero una es con trialability, es decir, garantizando que se pueda probar con facilidad.

Recuerda esto: la trialability es la facilidad con la que se puede probar o experimentar algo de manera limitada.

Desde luego, hay productos, marcas, bienes o servicios que se pueden probar con mayor facilidad, por ejemplo, un blog. Si alguien te da el link, con un clic le puedes echar un vistazo y decidir si lo sigues o no. Es fácil probarlo y la clave está en que sea posible probarlo y usarlo, porque de esa manera se pondrá de moda y más personas querrán seguirlo o usarlo.

Entonces, ¿en dónde está lo relevante de todo esto? En que la trialability funciona porque hace que las cosas sean fáciles de probar, y eso reduce la incertidumbre, lo cual es lo más importante.

Y una manera de lograr el éxito aprovechando la trialability es con el freemium.

¿Y de qué trata esto? De dar gratis tu marca, bien, producto o servicio. Desde luego, no sugiero que así sea siempre. Esto se debe hacer solo para animar a más personas a probar tu marca.

Y aquí te dejo una clave más: freemium proviene de free (gratis) y premium (superior). Es decir, la versión inicial o básica de tu marca debe ser gratis; pero para acceder al final o a la versión premium, entonces eso sí se tendrá que pagar. Desde luego, se debe hacer una experiencia de marca muy buena para llevar al cliente hasta el final.

Recuerda esto último: debes darle al cliente el tiempo y el espacio necesario para que explore lo que ofreces. Aquí lo relevante no es que le digas al cliente que tu marca es fabulosa, y no será tan relevante, porque el mismo cliente se dará cuenta y le encantará.

Constrúyete como marca y véndete con éxito utilizando estas ideas, y verás que la abundancia llegará a ti.

El autor es consultor y capacitador de empresas y negocios. Es maestro en Neuromarketing por la Universidad de La Rioja, España. / WhatsApp: 4433181742 / Redes sociales: @ChristiánConAcento

rmr