Trabajo y descanso. La reforma

Hace pocos días en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen que recayó a iniciativas (en esencia con impronta morenista) que propusieron la extensión del descanso como la disminución de la jornada de trabajo, y se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara para, en su momento, ser listado, discutido y resolver sobre su aprobación.

La reforma aprobada en la Comisión es sencilla: aumenta el descanso de 1 a 2 días y disminuye de 6 a 5 los días de trabajo, como parámetro constitucional base.

Los argumentos en los que reposa la propuesta aprobada, en esencia, se hacen consistir en que la disminución de la jornada laboral y el aumento del descanso posibilitará que los trabajadores, como personas, logren mayor plenitud en sí, su familia y contexto, con beneficios para las familias y la sociedad.

La discusión del dictamen en la Comisión fue laudatoria, porque prácticamente todo(as) los(as) diputados(as) se expresaron a favor del dictamen y de la propuesta, con un tono de encomio.

Solo hubo una participación que terció, sin contraponerse a lo dicho, para mencionar que era escéptico sobre los efectos del dictamen aprobado, porque afuera, en la realidad, muchas personas siempre buscan más de un trabajo para poder solventar el costo de la vida y porque los ingresos no eran suficientes, ni el poder adquisición del dinero, así que, dijo ¿qué efectos tendrá que se disminuya la jornada y se aumente el descanso? Es probable, asumió que eso más bien detone en que los trabajadores busquen más trabajo en el descanso.

El dictamen no fue listado para su discusión en la última sesión del período de la Cámara -pese a que sí pudo ser listado-, y quedó para ser discutido en el próximo período.

Después de que no se listó, en los medios de comunicación y en redes se desataron mensajes constantes acusando que el dictamen no se había llevado a discusión en el pleno de la Cámara de Diputados y que ello, más o menos, significa que no se respalda a los trabajadores y sus intereses.

La crítica me parece por demás insensata, virtud a que se hará en el próximo período, y porque antes de que el Dictamen se aprobara, no se observaron mensajes defendiendo con tal ahínco el descanso de los trabajadores o sus derechos laborales por las mismas personas que ahora lo hacen, así que lo que parece es que la mayoría de quienes impulsaron esos mensajes solo encontraron un espacio para procurar contraponer al gobierno con los trabajadores y sacar ventaja (raja) política para otros molinos.

Algo que se debe tomar en cuenta es que las dependencias públicas competentes, no precisaron carga presupuestaria alguna por la reforma aprobada.

Sin embargo, es de esperar que los efectos económicos de la reforma -si se aprueba y entra en vigor- sí se presenten, pues llevaría a incidir sobre el volumen de los trabajadores contratados y/o los salarios correspondientes, y sobre lo cual se debe reflexionar, porque esto constituye el capital variable de las empresas productoras de bienes y servicios, y en este sentido, hay más de una valoración.

En otro sentido, es bueno decir que existen muchos temas pendientes en materia de protección y defensa del derecho de los trabajadores, y quiero recordar uno en especial: los derechos de los trabajadores autónomos, esto es, los trabajadores que lo hacen por su cuenta, y que es en donde se encuentran millones de mexicanos(as).

Un contador, un abogado, un médico, una persona que tiene su micronegocio de comida, que vende bienes al por menor, entre muchos otros, están desamparados laboralmente en muchos sentidos, más allá de que la regulación de seguridad social permita “darse de alta en el IMSS”.

Es como si estos trabajadores fueran de segunda clase, porque tienen un régimen laboral atenuado, minusvalorado.

Y así como ese tema, existen muchos otros en los que se debe trabajar, y ojo, no se requieren reformas constitucionales, bastan legales y programáticas.

RYE