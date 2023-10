Todo es mentira

Vista Panorámica

En lo físico estamos perdiendo la figura humana, aquel perfil hermoso del ser más bello de la creación, el hombre, en su lugar encontramos seres obesos que más se parecen a las nubes, cúmulos, son bolas de grasa como pegadas al cuerpo.

En lo espiritual, en el sistema de ideas y valores que sustentan nuestra vida, ¡atención! También hemos perdido la forma: y ya no tenemos un marco de referencia, un sistema de valores y una filosofía, una noción del mundo, de país, del hombre. No tenemos un sistema lógico de pensamiento y nos perdemos. Caemos en el individualismo, en el relativismo, se cae una estructura lógica que repercute en lo social.

Como mienten los spots en lo comercial y en lo político. no dicen verdades, lo que son las cosas y lo que vale sino lo que deslumbra a la gente y les agrada. En lo político también la narrativa es perfecta, clara y agradable, es coherente en sí misma y dice lo que la gente desea escuchar, no la realidad a la que se enfrenta más allá de la palabrería, en la experiencia cotidiana.

En las discusiones políticas, los agentes no son lógicos y asumen los problemas que les plantean, sino que se salen por la tangente y no razonan, no se da una respuesta lógica a la propuesta. Reaccionan visceralmente y le echan la culpa al pasado, ofenden y descalifican, aportan respuestas extrañas que nada tienen que ver con el tema y la búsqueda de la verdad. El debate se convierte en pleito callejero. el agente no responde al problema que le plantea el otro, se desliza al ámbito emocional y descalifica, para satisfacer los intereses del ego, algo ajeno la verdad y en ese sentido absurdo.

Hemos perdido la verdad, un sistema de pensamiento, la concepción del mundo como un todo armonioso y con una teleología, en el marco de un orden moral, correspondiendo al orden cósmico y armonioso que el creador estableció entre todas las criaturas.

En su lugar tenemos ideas individuales, sueltas, que se construyen anárquicamente para expresar los deseos y los sueños patológicos del caudillo. En el orden lógico se trata sólo de ocurrencias pasajeras con intenciones facciosas de la oligarquía, de los seguidores incondicionales del presidente que más que la verdad y los valores trascendentes de una sociedad inteligente, pide, ante todo, la lealtad que en los hechos quiere decir sumisión. Todo se construye sobre la voluntad caprichosa del mandamás político.

En los informes de los legisladores, la actitud para con los ciudadanos no es honesta, buscan a los ciudadanos en contados momentos para sus intereses políticos y ventajas personales. No es para transmitir la verdad, primeramente.

Los informes tienen un contenido aparente, manejan “otros datos”, realmente es una propaganda del servidor público. El informe del gobernador no presenta problemas y busca una solución. Presenta un orden perfecto de éxitos, imposibles en la realidad, sin sustento lógico. No se trata de presentar verdades sino de echarse porras y hacer propaganda al Movimiento.

La Luz de lo alto

¿Se ha perdido el contacto con la realidad, estructurada por los grandes principios del pensamiento y normada por la búsqueda del bien común? Es el relativismo total, se actúa no en el marco del código de moral, según los principios y valores universales sino por conveniencia.

Es la condición humana que lleva en sí misma un resquebrajamiento, una debilidad innata. El corazón del hombre está herido de pecado. Es lo que quiere expresar ese prototipo el pensamiento humano, ese mito que explica la realidad del pecado original, origen de todos los pecados, de las de villanía y estupideces del ser humano. Es la transgresión original presente no sólo en la Biblia sino también en otros horizontes muy distintos como en las culturas toltecas y mesoamericanas.

Cuando el individuo es sincero y honesto y opta por la verdad, tiene posibilidades y riesgos de error. Tiene la tentación de la mentira y sigue luchando, se esfuerza por construir una civilización sobre la verdad.

¿Por qué no ver la realidad y asumirla como es? Hay quienes claudican y dejan de buscar los valores absolutos y los cambien por valores materiales, pasajeros, facciosos y mezquinos. En estas condiciones dejen de transmitir verdades y transmiten aquello que le gusta a la gente. se desvían a valores efímeros, materiales, mezquinos y perversos, otros intereses egoístas

Es una cuestión sumamente grave para preservar el orden y el progreso de la sociedad humana, efectivamente, es una cuestión de vida o muerte, de supervivencia como especie humana del homo sapiens. No podemos tirar esas estructuras del ser inteligente y libre. Son estructuras que configuran nuestro ser y convivencia social.

En la lógica del péndulo, quiero creer que no iremos hasta el extremo. De nuestra destrucción, llegará el momento de la reacción y recuperaremos nuestra manera inteligente de pensar con inteligencia y libertad, sabiduría y coraje, y tomar el timón para conducirnos a buen puerto. Tenemos que reaccionar y ponernos firmes con los pies bien puestos en la realidad siendo artífices del destino de la humanidad. No podemos dejar que la ceguera y el capricho nos precipiten en el caos y la destrucción escatológica, definitiva.

Contra las corrientes que agasajan al animal inteligente y que le conceden “al cuerpo todo lo que pide”, y le halagan el oído como la zorra al cuervo, contra las construcciones-ficción de los populistas que manipulan para los intereses facciosos hemos de optar por el bien verdadero en la verdad y el despojo de sí mismo por bienes superiores y una felicidad trascendente.

Debemos reaccionar con virtud heroica para liberar al hombre del polvo y paja y darle su mejor forma, sublime, pura, divina.

rmr