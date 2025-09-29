¿Tiene algo que decirnos Morelos hoy?

Creo que sí, ¡y mucho!

José María Morelos y Pavón, defensor de la justicia, la igualdad y la soberanía del pueblo, nos hablaría con claridad y fuerza. Frente a la enorme corrupción política que socava hoy la confianza, preguntaría: ¿cómo hemos permitido que el poder se sirva a sí mismo y no al bien común?

Frente a la apatía ciudadana y a la falta de sueños comunes, exigiría hacer equipo y ser generosos y magnánimos.

Frente a la desigualdad que persiste, nos recordaría que la justicia no es un ideal abstracto, sino un compromiso cotidiano. Frente a la inseguridad que limita la vida de tantos, nos recordaría que la libertad y la paz dependen de la fortaleza y decisión real de nuestras instituciones y del compromiso ético de cada ciudadano.

Morelos vería también un país lleno de talento, creatividad y voluntad de cambio. Nos interpelaría a no conformarnos, a no doblar las manos ante las dificultades, a no aceptar que los peores decidan el rumbo. Nos invitaría a valorar la ética, la participación, la conciencia cívica y la responsabilidad como motores de transformación. Nos recordaría que cada acción importa, que cada decisión tiene un peso, y que la independencia verdadera no se limita a la historia, sino que se construye día a día.

Si Morelos hablara hoy, nos llamaría a soñar en grande, pero con los pies firmes en la realidad; a defender la justicia desde la honestidad, la solidaridad y la cooperación; a exigir lo mejor de nosotros mismos y de nuestras instituciones. Su voz sería un aliento: México puede ser mejor, y depende de cada uno de nosotros construirlo, cuidarlo y mantenerlo vivo, con esperanza y compromiso. Pero, sobre todo, exigiría que tuviéramos la valentía, la congruencia y la capacidad para hacer que, de verdad, las cosas pasaran.

rmr