Sucesorio Testamentario

Estimado lector, ahora que viene el mes del testamento y que mucha gente acude ante Notario Público para otorgar lo que será su última voluntad respecto a la forma de distribución de sus bienes y derechos a su fallecimiento, es una oportunidad para que Usted revise el suyo y en caso de cambiar de parecer, o que se percate que este contiene errores que afecten su legalidad, pueda otorgar un nuevo testamento.

En los hechos: Me vino a consultar una persona para exponerme que su mamá había fallecido y dejó en su testamento como heredera universal a su hermana, respecto de su patrimonio el cual se conforma de una casa habitación. Su hermana también falleció y no dejó testamento, no hizo vida en pareja y no tuvo hijos, que en sí no era su hermana, era su media hermana, pero que “alguien le arregló” su acta de nacimiento de manera extemporánea y le pusieron los apellidos de sus padres ¿entonces quién puede reclamar los derechos hereditarios de su hermana?

Mi respuesta: Después de estudiar las constancias me percate que no hay forma de acreditar que son hermanas, ya que al ser registrada de manera extemporánea no se incluyen el nombre de los padres en las actas, por lo tanto, si tiene apellidos la heredera, pero no la forma legal de acreditar su parentesco con la testadora.

Solución: Lo que parecía la tramitación de dos juicios sucesorios, terminó siendo un juicio de nulidad del acta de nacimiento de su media hermana por ese registro extemporáneo, lo cual a mi parecer afecta la institución de heredero, y con ello mi cliente, con ciertos argumentos, deberá presentar un juicio sucesorio intestamentario para reclamar el bien inmueble que dejó su madre.

¿Y Usted recuerda el contenido de su testamento, o quiere que a su fallecimiento su familia comience a vivir una novela?

Usted ya tiene el veredicto.

santillan.ricardo@hotmail.com