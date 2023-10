SPUM, en clave biográfica

La infancia no es la misma para un niño cuyos padres van con la corriente (llamemos a estos padres “alineados”), que para un niño cuyos progenitores van contra “lo establecido” (llamemos a estos padres “no alineados”)

El caso de mis hermanos, hermanas y el mío fue el de infantes con padres no alineados que lucharon contra el estado de cosas dado, sobre todo contra un sistema dominado por el entonces aplastante PRI en todos los ámbitos -incluyo a mi madre al hablar de padres no alineados, pese a que ella no era una persona política práctica, porque compartió los ideales, luchas y movimientos de mi padre, con un férreo respaldo-

Así, mientras la vida de un niño de padres alineados, oscilaba entre su casa, escuela, juegos y eventualmente acompañar a sus padres y familiares en sus actividades ordinarias, sin sobresaltos; la vida de hijos con padres no alineados, si bien podía transcurrir también entre la casa, escuela, juegos y acompañar a los padres a sus actividades ordinarias, sí había sobresaltos de diferente tipo.

Mi padre, Belizario Piña Martínez, siempre fue opositor al sistema y es bien conocido por sus contemporáneos que fue líder estudiantil de izquierda real, no de closet.

Esto le llevó a liderar también el movimiento para constituir el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana en 1976, entonces mal visto por las autoridades universitarias, el gobierno estatal y su bastión el PRI.

De forma vaga sobrevienen recuerdos en los que mi hermano mayor o quien esto escribe, acompañamos a mi padre a las reuniones sindicales en las que, ahora entiendo, se filtraban esbirros del oficialismo del PRI que desde adentro combatían y ofendían a mi padre, quien siempre encontraba una salida al problema.

Es de recordar que previo a la constitución del sindicato, el teléfono en casa sonaba una y otra vez y hablaba “el mudo” o se lanzaban amenazas según quien contestara.

También se recuerda que teníamos apostados afuera de la casa agentes de gobernación que nos vigilaban todo el tiempo y, a veces, cuando salíamos con nuestro padre, nos seguían a poca distancia con un tono intimidatorio.

Constituido el sindicato, como niños -junto con otros niños de otros profesores sindicalizados- participamos en el acompañamiento de huelgas y, eventualmente, en el pronunciamiento de discursos a pie de calle en defensa de los intereses sindicales.

Al crecer, la formación de mis hermanos, hermanas y la mía propia, por razones naturales nos llevó a la preparatoria, escuelas y facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde algunas veces -no siempre, ni en toda ocasión- fuimos, al menos en mi caso personal, presas del odio de autoridades universitarias o profesores “contrarios” a mi padre.

Hoy adulto, puedo expresar que la lucha para la constitución del SPUM, si bien estuvo liderada por mi padre fue un movimiento de grupos y que tuvo como antecedente a la Federación de Mesas Directivas de maestros universitarios que se constituyeron previamente por cada escuela y facultad (La Federación tuvo como mayor logro la apertura del IMSS a los profesores, pero mediante un convenio, no como un derecho) y que no estaba inclinada a formar un sindicato sino una asociación (algunos profesores, incluso, consideraban poco edificante ser sindicalizados pues entendían, en su parecer, que eso era para obreros y no para profesionales docentes) pero es palmario que triunfó la visión sindical.

El triunfo de la visión sindical, como no es difícil suponer, por encima de la oposición oficial, se dio por la necesidad de los profesores de reivindicar sus derechos, más sentida en las y los profesores jóvenes, aunque hubiera una ideología social. Fue la necesidad.

En el logro sindical, hay que recordar de forma sobresaliente la pujanza de los profesores de las escuelas preparatorias, en especial, las de Uruapan (EPLER y EPCA) -en aquel entonces no había casi profesoras, pero las que había sí que eran activas-, así como el activismo de las enfermeras y los jóvenes, mayormente de las casas del estudiante.

Al constituirse el sindicato (no se caracterizó en sus inicios por ser adepto a las huelgas ni paros) la vida de los profesores cambió mucho a favor, en salario, prestaciones, pensiones, jubilaciones, beneficios de créditos incluso sindicales, entre muchos otros aspectos, al grado que hoy las plazas de profesor universitario son “peleadas” groseramente.

Hoy también ha cambiado mucho la vida sindical y su relación con las autoridades universitarias y oficiales; su color “rojo” se ha desteñido y quienes antes se opusieron -algunos- ahora se sirven de él y quienes hubieran comulgado con sus detractores, -algunos- hoy viven en su seno; pero, aún sobre ello, sigue permanente su objetivo fundamental: la defensa de los intereses de la base docente.

Mis hermanas, hermanos y quien escribe, vivimos de fuera la Universidad Michoacana, pero sinceramente la sentimos cercana.

El primer Comité Ejecutivo del SPUM se integró de la siguiente manera: Belizario Piña Martínez, secretario general; Francisco Chávez Alfaro, secretario de organización; Eugenio Aguilar Cortés, secretario de trabajo; Germán Anaya Martínez, secretario de prensa y propaganda; Isidro Romero Silva, secretario de relaciones exteriores; Esther Silva Guillén, secretaria de finanzas; Juan Manuel Madrigal, secretario de asuntos académicos y Álvaro Miranda García, secretario de actas, archivo y estadística.

Al final y en lo que quepa, parece que el SPUM es en parte fruto también de quien soy fruto. El SPUM nació en octubre de 1976 ¿Qué debe cambiar?