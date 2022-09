Soy Celeste Ascencio y esta es mi historia, ¿me dejas conocer la tuya?

En un mundo en el que las personas leyentes son cada día menos, donde la tendencia es el uso de entretenimiento de redes sociales, sin pensar a profundidad en los contenidos que ofrecen y en el que sumando a este panorama global, la evolución de los medios de comunicación tradicionales que, derivado de la pandemia por Covid-19, han trascendido a plataformas digitales, convirtiéndose en una herramienta de estudio y conexión, aunque continúa siendo un tema pendiente para las poblaciones que carecen de electricidad y/o acceso a internet.

Es en este contexto, en el que justamente a través de la palabra escrita comparto con las y los lectores temas de la agenda pública, política y social de un momento histórico en la vida de México conocido como Cuarta Transformación, donde el reto es reflexionar y discutir por medio de esta columna en el mundo de la inmediatez, ya que -aquí habla la escritora y lectora que habita en mí- de esta manera se conecta más con las personas, incluso más allá de las redes sociales y videos. Lo sostengo: la lectura permanecerá durante siglos, siempre y cuando haya quien lea.

Gracias anticipadas a quienes desde ahora se toman unos minutos para leer estas líneas; espero que, desde el celular, tableta, laptop o algún otro dispositivo electrónico hagamos match mediante la lectura, semanalmente.

¿Que quién escribe esta columna?

Mi nombre es Reyna Celeste Ascencio Ortega, mejor conocida en el ámbito político como Celeste Ascencio; nací en 1993 en Uruapan Michoacán, no obstante, toda mi vida la he desarrollado en Paracho, un hermoso Pueblo Mágico rodeado de cerros y del que recuerdo con cariño los mejores momentos de mi niñez y adolescencia.

Mis orígenes

Mis abuelos fueron campesinos, obreros, migrantes y trabajaron en lo que se pudiera para salir adelante. Mis padres con mucho esfuerzo egresaron de escuelas normales para dedicar toda su vida a la educación: Tere Ortega, enfocada a la asignatura de español en la secundaria del pueblo, y Goyo Ascencio, a la materia de metodología de la investigación en la Primera Normal Rural de América Latina, Vasco de Quiroga, ubicada en Tiripetío. Con gran orgullo y placer les comparto que por mis venas corre sangre purépecha, herencia de mi familia paterna.

A Tere y Ángel, mis hermanos que amo y admiro, les agradezco el apoyo incondicional en todo momento desde que inicié este viaje en el ámbito político aproximadamente a los 15 años.

Inicio de una historia política

Confieso que al principio fue de manera involuntaria, al acompañar a mi madre a repartir casa por casa en las comunidades de Paracho, el periódico Regeneración, afortunadamente esto cambió cuando le cuestionaron por qué colaboraba en Morena por un proyecto alternativo de nación, su respuesta marcó mi vida en cada respiro de mi existencia al decir que lo hacía por sus hijos “para que tengan mejores condiciones de estudio y de trabajo”.

Mi visión se transformó por completo; fue así que a los 17 años empecé a involucrarme en el ámbito político -esta vez voluntariamente- con la convicción e intención de transformar a México.

Fue así que, mientras realizaba prácticas profesionales en despachos jurídicos, liberaba el servicio social en el ámbito académico del Derecho y al mismo tiempo participaba activamente dentro del movimiento social denominado morena, mi hermano me impulsó para postularme como consejera distrital 07 con cabecera en Zacapu; posteriormente fui la primera secretaria de diversidad sexual del segundo Comité Ejecutivo Estatal de morena en Michoacán. Todavía recuerdo cuando las personas se burlaban de quienes consolidábamos Morena y nadie quería pertenecer a nuestro movimiento; cómo han cambiado las cosas.

En 2017 fui enlace distrital local 05 con cabecera en Paracho para conformar comités de protagonistas del cambio verdadero, labor que más adelante me llevaría a registrarme a la candidatura de la diputación local por el mismo distrito, sin pensar que mi historia política estaba por comenzar en el ámbito federal.

Las palabras de un líder mundial que cambiaron mi vida

Ciudad de México, primeros meses de 2018.

Me pidieron asistir al Congreso Nacional de Morena, donde el Lic. Andrés Manuel López Obrador me describió como una mujer joven, perteneciente a una comunidad originaria que en ese momento era secretaria de diversidad sexual; luego de esas palabras, me asignó el encargo de diputada federal por la vía plurinominal de la quinta circunscripción en el número 3 de una larga lista.

Es así que de 2018 a 2021 me desempeñé como presidenta de la primera Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, comisión ordinaria creada e impulsada por la sociedad civil LGBTIQ+; uno de mis mayores logros legislativos fue incluir la educación sexual en el artículo 3° Constitucional.

Una vez finalizada mi labor en 2021, me asignaron mediante la elección consecutiva como candidata a la diputación federal por la vía plurinominal en el número 7 de la lista, representando primordialmente a las poblaciones originarias, por quienes sigo cultivando acciones tanto en el ámbito legislativo como en territorio.

En esta LXV legislatura integro las comisiones de Justicia, Deporte y Medio Ambiente; además sigo impulsando leyes en favor de la población LGBTI y luchando por el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos, porque #LaTransformaciónTieneRostrodeMujer.

Se despide de ustedes su amiga y compañera Celeste Ascencio, deseando me apoyen en el avance de esta #RutaTransformadora

