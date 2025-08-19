Sin valores universales, caos y muerte

Vivimos en un cosmos, ordenado, con principios y valores. código de ética. Sin eso , los problemas no se resuelven y es el caos.

Vista panorámica

El ser humano es un ser inteligente y vive en un universo ordenado, cosmos . el Creador puso leyes para guiarnos a nuestro fin y para guiar al cosmos a su realización plena.

Enfrentamos muchos problemas para alcanzar los propósitos y nuestro destino final. Algunos problemas se resuelven. Muchos otros se tratan, se negocia la solución y Por defecto de fondo y de forma, no tienen solución. Se dan soluciones aparentes y falsas porque se atenta contra la ley y las soluciones no se fundamentan sobre la verdad, el Bien moral, la justicia y el derecho, Dios.

Un problema que nos amenaza nuestra sobrevivencia en el planeta es la destrucción del planeta y las condiciones sustentables de una vida digna, grata, rica y hermosa, hay signos de muerte planetaria, de holocausto.

Las conversaciones de los países del planeta para detener el mal del plástico de un solo uso fracasaron en Ginebra. Proponen volver a empezar para el ansiado y urgente acuerdo.

Se firma un acuerdo para la defensa de la Selva Maya. ¡Qué bella noticia! ¡Qué gozo y qué esperanza? “ Por los ecologistas y los gobiernos de México Guatemala y Belice llegan a este acuerdo de proteger este tesoro inapreciable, el más grande del mundo, de la Selva Maya. Ojalá reaccionemos en todo el país, la Sierra Madre Occidental y toda nuestra orografía, nuestra preciosa riqueza está siendo devastada por las ambiciones de dinero de empresarios y políticos.

Es el fracaso en las guerras y conflictos internacionales. Es muy triste la suerte de Ucrania. La invasión criminal que lleva a cabo un individuo movido por ambiciones viles e injustas, con el ansia de poder y de riqueza, sin razonamiento y sin valores. Su discurso tiene coherencia aparente y está sustentado por las bajas pasiones y el vacío absoluto de justicia, verdad, respeto a la persona humana…

Si no hay recta intención, si las motivaciones son perversas: apropiarse riquezas, dominio de otros países, intervenir como dueños del mundo… sin de los deseos de verdad, de justicia, para darle a cada persona y a cada país lo suyo, no se llega a soluciones justas y la paz de los pueblos.

Es la situación angustiosa de los hermanos de los pueblos de Mil Cumbres y de todos los pueblos de la montaña y los valles de todo México. Los criminales que están dueños de la situación, suben y bajan los caminos y la Guardia Nacional está en los cuarteles. Desaparecen a los hermanos, los asesinan los descuartizan y la gente vive “a la buena de Dios” sin nadie que los proteja ni busqué a los desaparecidos.

La Luz de lo Alto

Ningún problema tiene solución verdadera si no se conforma con los valores universales y principios inscritos en el corazón del ser humano.

Perdemos el tiempo y nos engañamos cuando no aplicamos en la vida y en la solución de diferencias y conflictos los valores universales. Las soluciones son engañosas e inviables.

Necesitamos cuidar y administrar nuestro planeta. Ya basta de que algunos, con ambición de dinero y bienes materiales, lo devasten irracionalmente, le causan deterioro y pérdida de las condiciones para ser nuestra casa grande de protección y confort. Es la devastación que llevan acabo, por sed insaciable de dinero, de los aguacateros y otros agricultores. Devastan todo, no les importa destruir para hacer dinero, saquean las fuentes de agua..

Urge detener la tala de los pinos para plantar aguacates y berries. Nuestra casa grande se consume por los abonos químicos que contaminan y la riqueza de nuestras formas de vida muere envenenada por los pesticidas. La contaminación y el saqueo de las aguas es absolutamente criminal y debe detenerse.

Hay que parar la tala de los montes, y la plantación de aguacates para salvar a la naturaleza de una vida lánguida y del ecocidio y genocidio.

Muchos países se desangran con el terror de las guerras . Es patético el panorama de los países de África. ¿Quién va a hacer justicia a Ucrania ante una invasión prepotente y criminal? ¿Donald Trump quiere terminar con la injusticia o tiene intereses bastardos de imponer el dominio de su país y sacar ventajas económicas de la gran riqueza de Ucrania?

En México estamos en un Estado fallido, no hay ley ni autoridad. Todos los días desaparecen y mueren muchos hermanos y no pasa nada. Las autoridades están encapsuladas en sus declaraciones y reformas del poder judicial, de la ley electoral. . Nadie enfrenta el flagelo ni toma decisiones valientes que detengan a las personas que derraman la sangre de los inocentes, incluidos los niños. Es el primer deber de la presidenta, artículo 1 de la Constitución.

Si los gobernantes no renuncian a intereses mezquinos y promueven un un un un desecho de, los valores universales y los principios, los problemas y la agonía mundo de la en de en o un solo parcial de los países del planeta van a continuar. Es urgente renovar las motivaciones para buscar el bien de todas las naciones, la justicia y el derecho, la paz y el bienestar y una humanidad feliz.