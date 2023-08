Samsa, en la vida y en la política

Gregorio Samsa es el personaje principal de la novela “La metamorfosis” de Franz Kafka, una de las pocas obras que su autor publicó en vida.

La novela se puede resumir en tres grandes partes: 1. La conversión: Gregorio Samsa –un hombre joven y trabajador que habita la casa familiar con sus dos padres y una hermana– se convierte en un insecto tipo escarabajo; 2. El deterioro: Gregorio y su familia buscan encausar la nueva condición del primero; pero al final, se agotan y se vencen, resaltando le necesidad de amor de Gregorio; 3. La muerte: Gregorio muere, en decisión propia, por inanición, lo que “libera” a su familia (¿Incluso a él?) del pesar impuesto por la metamorfosis.

Kafka, como se anticipó en una columna previa, escribe sus novelas dejando un amplio margen de interpretación al lector y usando conceptos/ideas universalizables.

En “La metamorfosis” la conversión de Gregorio Samsa en insecto, el camino dubitativo de las relaciones familiares y su muerte consecuente, son pasajes en extenso abiertos a la interpretación, y los universaliza, además, porque Gregorio Samsa deja de ser tal para ser “el insecto”, no Gregorio.

El tránsito (la metamorfosis) de persona a insecto es una metáfora que implica el paso de un ser regular, aceptable, a un ser parasitario y por ende reprochable, para sí como para otros y que acaba por ser desechado por los demás y por la persona misma que sufre la metamorfosis.

En la vida, muchas personas, a juicio de otras, sufren metamorfosis kafkianas, porque pasan de ser personas aceptables –regulares y productivas, podría decirse– a personas inaceptables –detestables o parasitarias, también puede expresarse– y una vez que se convierten en estas personas inaceptables son rechazadas por el general de las personas –las personas ajenas se convierten en los jueces del insecto, y habría que preguntarse por qué creen tener la razón– y también por las mismas personas parasitarias, cuando asumen –con razón o no– su culpa en la transformación.

Se debe subrayar que la condición parasitaria, no depende de lo que la mayoría entiende por “éxito” sino de la condición ética reprochable de ellas, pues hay parásitos con dinero y/o poder, como los hay sin dinero, ni poder.

La muerte escrita en la obra de Kafka es también una metáfora, que alude, o bien a la pérdida irremediable de ser aceptado o a la continuidad de la conducta reprochable de la persona sin que esta se culpe, ni responsabilice de sus cambios.

Y eso también ocurre en la vida real, porque hay muchas personas metamorfoseadas que comienzan un proceso para redimirse, o bien las hay que no les importa lo más mínimo continuar con su conducta reprochable de insectos.

En la política, más de una persona se metamorfosea y se convierten en escarabajos que son difíciles de aceptar por los demás, pues incluso, no cesan de metamorfosearse –y no me refiero a que cambien de partido– sino a que asumen diversos cuerpos de especies para sacar ventaja de los demás.

Ayer fueron defensores de la familia, hoy de la pluralidad de familias y mañana de perfiles abiertos/cerrados; ayer defendieron las corridas de toros, hoy la vida de los animales sintientes y mañana la vida/muerte razonable de los animales; ayer defendieron el maíz transgénico, hoy el maíz no manipulado y mañana el uso razonable del maíz transgénico; ayer defendieron la postura en enseñar artes y oficios, hoy apoyos sociales y mañana ambas cosas.

Esos políticos que obran así se metamorfosean solo para seguir alimentándose de los demás y parece que la culpa no es uno de los resortes de su conducta, porque lo han hecho, lo hacen y lo seguirán haciendo.

¿Cómo es que los demás –en el caso, el pueblo que somos todos– no solo aceptamos, sino impulsamos a estos(as) políticos(as) que se metamorfosean ante nuestros ojos y pasamos por alto algo tan simple como que no son sinceros, que carecen de firmes buenos principios y que se alimentan de nosotros?

¿Es que acaso igual el resto nos metamorfoseamos y no podemos criticarles?

RYE