Salen los nombres en Morena; evidente qué grupo quedó rezagado

Exceptuando el puerto de Lázaro Cárdenas, la gran mayoría de candidaturas en Morena son para el grupo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; el bloque opositor pasó, en una semana, de “algo bueno está por venir”, a criticar a su propia dirigencia que les entregó la nominación al Senado, a amagar con no apoyar a los candidatos designados.

En Morelia, la organización Mano a Mano de Juan Carlos Barragán deslizó que tal vez no apoye la candidatura morenista; ¿entonces, irá a apoyar a Alfonso Martínez? Bueno, Barragán ya llegó a registrarse por el PAN…

La semana pasada estuvo llena de listas fake de candidatos morenistas supuestamente designados. Morón ganó el Senado y él solo negocia para sí mismo, entonces el bloque que representa quedó sin candidaturas, esa es la realidad.

En Zacapu, la diputada local Mónica Valdez fue la electa para buscar la Presidencia Municipal, tendrá el apoyo en la región y podrá lograr vencer a sus rivales. Hubo pataleos de quienes ya han contendido y han perdido.

Trino Lara, en Ciudad Hidalgo, ha visto cómo se ha posicionado como fuerza política de Morena, pero también en otros sectores partidistas que ya lo ven avanzando de forma clara para la alcaldía.

El actual alcalde de Pátzcuaro, Julio Arreola confirmó su muy probable reelección con el apoyo de Morena y del PVEM. Sin pataleos públicos, negoció y era secreto a voces que sería el candidato; otros publicaban documentos editados afirmando que serían los aspirantes. Arreola tendrá una campaña efectiva y de no haber sorpresas podrá estar otros tres años al frente del Ayuntamiento.

En Lázaro Cárdenas, Manuel Esquivel será el candidato quien también tiene todas las posibilidades de ser electo, Itzé Camacho también puede ganar el distrito local sin mayores sobresaltos. ¿Y la negociación de Morón? Ah sí, está ocupado hablando con el hermano de Silvano Aureoles (Juan Luis) para que apoye públicamente su nominación.

Hablando de familiares de Aureoles, resulta inverosímil que el diputado federal Antonio García Conejo quiera llegar a que le regalen la candidatura en el distrito 16; no, ahí ya hay candidata por el PRI y es Marisol Aguilar.

El familiar del ex gobernador al ver que fueron arrollados en el PRD quiere que el PRI le dé la nominación, no. Ya no son Gobierno, ya no controlan ni su partido; bien apuntó Marisol Aguilar “si quiere sumarse, que decline toda aspiración y se sume. Yo soy la candidata. Punto”. (Gran decepción si Guillermo Valencia cede ese espacio que ya está registrado ante el IEM; sabemos que no lo hará).

Con los animales no

Julio César Medina ha sido un exitoso director del Zoológico de Morelia. Esta área había sido olvidada durante gobiernos y poco a poco ha ido recuperando la importancia que tiene.

Su administración se ha caracterizado por el dinamismo de nuevos proyectos, una nueva y efectiva forma de comunicar; pero este lunes nos enteramos que el Ooapas habría vertido lodos tóxicos afectando 50 animales. Esperamos que la Fiscalía General del estado a cargo de Adrián López Solís atienda con prontitud las denuncias que se presentarán.

