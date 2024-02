Sólo una verdad de "democracia"

El pueblo de México muchas veces en su historia escuchó el llamado a defender su libertad y sus derechos con heroísmo.

Vista panorámica

En el programa de Ruiz Healy sostienen que dos afirmaciones diferentes sobre democracia, la de Claudia y la de Lorenzo Córdova, son igualmente verdaderas. ¡Es falso! La verdad es una, es un valor universal e inmutable. Una de las dos está en el error o está mintiendo o está equivocado o no le funciona la lógica del pensamiento porque no ha aprendido la sana lógica.

Las dos afirmaciones son contradictorias, según la lógica de la filosofía occidental, una de las dos es insostenible y cae. Quien reacciona con lógica y honestidad, opta por la verdad, no se guía por ideas personales, sueños y caprichos.

El domingo pasado, en la capital y en muchas ciudades del territorio nacional y en otros países, multitudes organizan concentraciones para defender las conquistas democráticas que nos han costado sangre y que no podemos perder para no caer en algo contrario y demoledor de la democracia, un régimen dictatorial, donde el tirano es terrible como Luzbel que Cristo califica como asesino y traidor que quiere ser él el ser supremo del universo.

El tirano se cree que el ser supremo del universo, que no valora la persona como dignidad primera ni sus derechos humanos como fundamentales. Se cree el comandante supremo, dueño de vidas y haciendas, que oprime y asesina a la población, totalmente indefensa ante el dictador y su supremo gobierno. Pueblos enteros han sido sacrificados ante los dictadores: Stalin, la URSS, Hitler y los nazis. Más cerca de nosotros están Hugo Chávez y Nicolás Maduro y los tiranos de Nicaragua, El Salvador y…

Como señala el papa Francisco en su libro Tuti Fratelli el caso de estos líderes engañosos, populistas no es exclusivo de México, es un fenómeno mundial, en muchas partes se siente esta tendencia. Los valores de la democracia y del poder como servicio al pueblo humilde, se tambalean y desaparecen. Resurge el hombre que se cree el centro del universo, un falso dios con propósitos de dictador, sediento de fama y dinero y dispuesto a asesinar a los hermanos.

También muy cerca de nosotros hemos visto la traición al pueblo cubano, como clamaba en gira por América latina el joven líder moreno cubano Alberto Cao.

Hemos encontrado testimonios vivientes del oprimido y vejado pueblo cubano, en encuentros internacionales hemos escuchado hermanos lánguidos y dolientes de la Isla oprimida. Cuántos han huido y huyen de Cuba para escapar de una existencia dolorosa e insoportable, de la dictadura, sin religión ni libertad ni respeto a los derechos humanos.

Es tu hora, amiga, amigo lector que defiendes un México de democracia, libertad, sin el terror, la sangre y la muerte de una dictadura.

La luz de Dios

Vibrando con el cariño y con la misma inspiración de López Velarde en Suave Patria, hemos de defenderla libre y lejos de un régimen absolutista de terror y de muerte.

Es tu hora, México. Es hora de sacar el heroísmo como lo hicieron muchos héroes, así los cristeros católicos ante el dictador Plutarco Elías Calles y sus generales y esa raza política que se convirtió en el Partido Nacional Revolucionario, después PRI.

Si en nuestro México, dos fuerzas, movimientos antagónicos pretenden estar en la verdad, los conceptos que defienden son contradictorios y uno de ellos no tiene la verdad, sus afirmaciones son falsas, si bien es cierto que con vicios de lógica y juego de palabras las quieren imponer como verdaderas y con saña y sin miramiento colocan a los diferentes como adversarios, como los malos de la película, y los descalifican como engendros del mal, perversos como demonios y les endilgan la torpeza y perversión de los enemigos de México. Visión maniquea.

Obviamente no razonan, sumariamente y sin fundamento descalifican a los adversarios que tienen el crimen original de no alinearse a los sueños miríficos e ideas geniales e infalibles de su gran jefe, tlatoani, pseudo mesías.

Muestran, más que su astucia y habilidad para descalificar los proyectos y ideales de los adversarios. De entrada, no escuchan ni dialogan, sin razonamiento inteligente no escuchan razones. Juzgan a sus adversarios pobres tontitos y perversos que no tienen razón ni propósitos nobles y honestos para defenderse como mexicanos que no se chupan el entreno.

Ellos sabios y honestos, como su modelo moral, su jefe quiere borrar las afirmaciones de sus contrarios y pretenden exhibirlos como falsos. En realidad, se salen del razonamiento lógico y se resbalan a la reacción visceral, pseudo moral y en una actitud malsana e ilógica atacan sin ton ni son. no reaccionan con sana lógica ni sabiduría sino con el hígado y quieren derribar a cuantos se les pongan enfrente.

Esta raza noble de mexicanos, valiente y honesta que defienden la democracia no está contra nadie, actúa en defensa propia y lucha por la verdad de una nación libre, de leyes y gobiernos democráticos que sirvan a cada mexicano y no a un tirano, ególatra, capaz de sacrificar al pueblo que hipócritamente llama "bueno".

Cristo, mesías de Dios, sabiduría divina, Increada afirma: "yo soy la verdad". En otro pasaje afirma: "la verdad los hará libres". Podemos confiar en él, un gran líder del movimiento democrático se confiesa católico, mientras que la de enfrente afirma: yo no soy católica ni religiosa, no tiene a Dios.

Podemos dejarnos guiar por Cristo, es alguien radicalmente diferente de los tlatoanis. Dio su vida por echar en cara a su gobierno la corrupción.

rmr