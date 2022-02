Rumbo a la convocatoria de revocación de mandato

El próximo 4 de febrero, el Consejo General del INE emitirá la convocatoria al proceso de revocación de mandato, una vez que el pasado 31 de enero el propio Consejo General conoció el informe final respecto del proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía requeridas para la revocación de mandato y su identificación en la Lista Nominal de Electores.

En dicho informe se da cuenta de que se recibieron en el INE 1,382,031 apoyos con la aplicación móvil, en tanto que 9 millones 759 mil 922 se recibieron en formatos físicos; en suma, 11 millones 141 mil 953 apoyos recibidos para solicitar la revocación de mandato.

La revisión de los apoyos en aplicación móvil fue total, puesto que se tuvo la información capturada al momento, por cada auxiliar de promotor, para ser procesada verificando los datos contra la Lista Nominal de Electores.

De dicha verificación se detectaron 296 mil 980 inconsistencias, de manera que fueron procedentes un millón 082 mil 031 apoyos enviados por la aplicación. Ahora bien, las inconsistencias fueron las siguientes: 57 mil 930 duplicados del mismo promovente; 32 mil 782, duplicados con otros promoventes; mil 963, con otra situación en padrón electoral; 14 mil 604 bajas en padrón electoral (la mayor parte –13 mil 333– por pérdida de vigencia, 561 por suspensión de derechos políticos y 57 defunciones); 3 mil 268 datos no encontrados en el padrón electoral; 13 mil 157 credenciales no válidas; 19 mil 966 firmas no válidas; 88 mil 630 fotos no válidas; 51 mil 454 fotocopias de credencial para votar; 11 mil 765 con otras situaciones; mil 439 sin firma y 22 simulaciones.

Por otra parte, de las 9 millones 759 mil 922 firmas recibidas en formatos físicos, se verificaron y cuantificaron en primera revisión 7 millones 325 mil 638 apoyos, es decir, el 75.06%; en esta primera revisión no cumplieron 37 mil 633, en su gran mayoría por haberse presentado en fotocopia, que fueron 35 mil 522 (sin firma original).

De manera que 7 millones 288 mil 005 pasaron a segunda revisión, donde se lograron capturar 3 millones 060 mil 001; siendo procedentes 2 millones 366 mil 792, por lo que se encontraron 693 mil 209 inconsistencias.

Dichas inconsistencias se desglosan en 171 mil 647 duplicados del mismo promovente, 39 mil 296 duplicados entre promoventes, 19 mil 276 con otra situación en padrón electoral, 49 mil 932 bajas del padrón electoral (la mayor parte –28 mil 480– con pérdida de vigencia, 704 suspendidos de sus derechos políticos y 17 mil 776 defunciones), 280 mil 299 datos no encontrados en el padrón electoral, 8 mil 454 sin firma o huella, 106 mil 532 sin fotocopia de la credencial para votar y 17 mil 773 datos insuficientes.

Recolectar firmas de apoyo, sin lugar a dudas, es una labor sumamente compleja; sin embargo, haberse encontrado en total 17 mil 833 defunciones o mil 261 presos con suspensión de derechos políticos, es algo sumamente delicado que implicará que se abran procedimientos sancionadores que pudieran dar vistas a probables responsabilidades penales.

Pero, además, se realizó un ejercicio muestral para valorar la autenticidad de las firmas de apoyo de la ciudadanía, por lo que se diseñó el tamaño de la muestra para una precisión estadística de más-menos 3%, y un nivel de confianza del 95% que generó un total de 850 registros, a quienes se les realizó una visita domiciliaria, encontrándose 645 para entrevista y sin respuesta a 205.

De los 645, un total de 484 manifestaron que sí firmaron y 161 manifestaron que no firmaron, lo cual representa un resultado preocupante, porque si los relativizamos con respecto a los encontrados, nos dicen que representan el 24.96%, la cuarta parte de los apoyos.

Para ser el primer ejercicio en la historia de México de solicitud de revocación de mandato, nos señalan los datos una multiplicidad de irregularidades que reflejan un mal estado de nuestra cultura política.

Sin embargo, aunque el ejercicio muestral para valorar la autenticidad de los apoyos es dispuesto por la ley, no representa una causal legal de improcedencia de la solicitud, a menos que sea impugnado y se pronuncie el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De manera que con 3 millones 451 mil 843 registros de apoyos ciudadanos existentes en la Lista Nominal de Electores, se tiene un 3.75% de la Lista Nominal de Electores, superior al 3% exigido por la Constitución, que implica 2 millones 758 mil 227. Además, también se cubre el requisito de ese 3% en al menos 17 entidades federativas del país, al superarse dicho porcentaje en 25 entidades federativas del país.

Lo que sigue ahora es que a partir del 4 de febrero, y hasta el 10 de abril, se prohibirá la propaganda gubernamental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, Fracción IX, Apartado 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, en noviembre pasado se le dirigió al gobierno del estado un oficio para informarle sobre esta situación y la disponibilidad del INE de valorar algunas dudas sobre propaganda gubernamental; de igual forma, se le pidió que se le comunicara esta oportunidad a los ayuntamientos. El hecho fue que ninguna instancia de gobierno en Michoacán tuvo alguna duda sobre esta restricción, por lo que en el acuerdo del Consejo General del INE del pasado 26 de enero no se valora ninguna consulta realizada por alguna instancia de gobierno estatal o municipal de Michoacán.

También, casi de inmediato a la convocatoria, los consejos distritales del INE deberán sesionar por la noche del mismo 4 de febrero para designar a quienes se desempeñarán como supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales.

Ello se debe a la incertidumbre en que se ha colocado a la institución por la falta de recursos suficientes para lo que implica darle la oportunidad de manifestarse a cada ciudadana y ciudadano de la República.

Y casi de inmediato, el próximo 7 de febrero, deberán volver a sesionar los consejos distritales para realizar la primera insaculación con base en la fecha de nacimiento de la ciudadanía, que es mayo, para invitarles a participar como funcionarios de casilla, que serán un presidente, un secretario, un escrutador y un suplente general, es decir, 4 funcionarios por cada casilla, quienes serán designados el 9 de marzo próximo con base en la letra B como primera letra del apellido paterno de quienes fueron visitados para notificarles la invitación.

Pero además, por si fuera poco, del 5 al 15 de febrero se realizará la campaña de actualización del padrón electoral con efectos para participar en la revocación de mandato, particularmente será la oportunidad para los jóvenes que cumplen 18 años entre el 5 de febrero y el 10 de abril.

Además, el 17 de febrero será la fecha límite para solicitar reposiciones de credencial por robo, extravío o deterioro grave. Todas las credenciales solicitadas para efecto de la revocación de mandato estarán disponibles a más tardar el 2 de marzo.

Mientras dichos procedimientos transcurren, siguen los trabajos para la ubicación de casillas; en este contexto, en Michoacán estamos próximos a firmar un convenio para disponer de facilidades en las escuelas; dichas casillas concluirán su aprobación el 28 de febrero.

