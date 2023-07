Rompe lanzas, bloque Godoy, Morón y Calderón

El jaloneo en los últimos días entre morenistas michoacanos es solo el preludio de lo que será una encarnizada batalla por las candidaturas, a sabiendas que el posicionamiento de Obrador sigue alto y una oleada hará victorioso a casi cualquier aspirante que vaya bajo esas siglas.

Leonel Godoy encabeza un frente al interior de Morena; ya se veía venir. Su apreciación del hacer política difiere del gobernador Bedolla. Esta semana pasada se han roto lanzas, pero también fue un periodo de muy mala racha para el ex mandatario. La gira de Adán Augusto, a excepción del puerto de Lázaro Cárdenas, fue "malita". Tuvo lapsus en una entrevista nacional que lo metió en aprietos por el tema de los espectaculares, se está fracturando su relación política con Itzé Camacho -de quien apenas hace par de meses pregonó que era su fórmula al Senado- y apenas ayer lunes envío un mensaje que, desde días atrás ya había sido tomado muy en serio por el Ejecutivo. El propio Adán le pidió recapacitar, pero Leonel decidió dar el paso.

Juan Carlos Barragán reculó y no asistió a la convocatoria como estaba previsto. Leyó el mensaje que, de asistir a la rueda de prensa, no sólo se alejaría de la candidatura a la alcaldía moreliana (la cual no tendrá) sino que sería un cadáver político.