Repensar a los Cárdenas, no el cardenismo

Recién se conmemoró el 18 aniversario del desafuero de López Obrador, episodio histórico de la vida reciente del país que nos deja varias lecturas que levantarán ámpula.

Primera: Si bien el legado de Cuauhtémoc Cárdenas se debe valorar en su justa dimensión para la democracia mexicana, la escisión del movimiento y ruptura de Cárdenas con el PRI -obedeció a que el tricolor le cerró la puerta para sus aspiraciones-. En el 87 dejó al PRI y se presentó en las presidenciales bajo las siglas del FDN en el 88, ese camino fue fructífero para la consolidación de la república.

Pero, el hecho que no haya llegado a la primera magistratura en sus posteriores intentos generó una soberbia que lo alejó del activismo de la izquierda, para muestra un botón cuando hizo vacío en las campañas para presidente de López Obrador, por lo que estaría ya sobrevalorado y anacrónico el acostumbrado besa manos que realizan los busca chambas y de candidaturas.

Segunda: Mientras estaba en su punto más álgido el desafuero contra AMLO, aquí se vivía un idilio político entre Lázaro Cárdenas Batel y Vicente Fox Quesada que puede leerse en contra del hoy presidente de la República.

Sí, el primer mandatario no priista en Michoacán -quien gobernó con tricolores y panistas y a golpe de billete gracias a los excedentes petroleros-, y de quien las expectativas eran altísimas por su apellido, terminó operando a través de su secretario de Gobierno, Enrique Bautista para que en la 70 Legislatura local los diputados perredistas -en la sesión solemne en Ario de Rosales el 7 de marzo del 2005, un mes exacto antes del desafuero y a la que asistió Fox Quesada- no portaran el listón simbólico contra el juicio de Procedencia; no fuera a enojarse el guanajuatense.

El de Batel fue un Gobierno apéndice de Fox, siempre benefició al PRI y PAN, apapachó a la hermana de Martha Sahagún quién trabajo con él, cimentó el camino para los sahagunistas (Cuauhtémoc también trabajo en ese Gobierno de Fox).

Nota al margen. Bautista Villegas fue el primero en recibir al Felipe Calderón candidato, ese es el lazarismo que jamás comulgó en la práctica con los ideales de su abuelo. Al amparo de fideicomisos adquiridos por ser herederos del poder y ampliando sus redes de negocios, ese es el otro legado de la familia Cárdenas.

Aclaro, no pongo en juicio la participación del cardenismo como referente político y social en México, ni su componente obrerista e indigenista: al interior del PNR, fundado por Plutarco Elías Calles y que se dividió en dos corrientes internas para 1933 partidarios de seguir con las políticas de Calles y los que exigían cambio: facción liderada por el general que logró importantísimos beneficios para la nación como el nacionalismo económico, las nacionalizaciones de la industria petrolera, de ferrocarriles y la reforma agraria así como dar el poder a los civiles.

Pero sí debemos repensar la aportación de la familia Cárdenas en la izquierda mexicana actual ¿hacia dónde van o se decantarán? ¿sus posiciones continuarán obedeciendo al designio acomodaticio? Antes eran referencia obligada para definir candidaturas y posiciones… antes

Se esfuman los michoacanos en el gabinete presidencial

Y ahora que Batel se va a la Celac, solo queda la michoacana Fabiola Alanís Sámano en el primer círculo del gabinete federal. Es cercana a Obrador y, por cierto, la titular del Conavim ya alzó la mano para buscar el Senado. Falta tiempo, cierto, pero su experiencia y trayectoria -política y académica- la sitúan como un perfil a seguir, que puede ser la fórmula a la Cámara alta; Giuliana Bugarini carece de credibilidad e Itzé Camacho solo es conocida en el puerto. No le da para más.

Tiro por la culata

Hace un año la oposición al Gobierno federal echó abajo la propuesta de reforma en materia eléctrica que buscaba que el Estado tuviera control en el 54 por ciento de la generación de electricidad que necesita el mercado mexicano. PRI-AN-PRD festejaron a más no poder que el proyecto fue desechado al no alcanzar mayoría calificada. Ahora, con la compra de 13 plantas a Iberdrola, Obrador consiguió que se tenga el control del 55.5 por ciento sobre la industria privada. Plop

rmr