¿Reforma constitucional o leyes secundarias?

Está por discutirse la propuesta de reforma electoral que, en un principio, planteó generar una reforma desde la Constitución. Al no obtenerse los requisitos de la votación necesaria que son dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de Senadores, en su momento, se ha optado desde el gobierno porque se realice ahora una reforma en leyes secundarias. Desde el aspecto jurídico-constitucional nuestra Carta Magna es el pacto con el cual establecemos las reglas de principios e instituciones que tenemos en nuestro país. Es decir, ahí encontramos los "qué" y las leyes secundarias son las que le van dando vida y el cómo poderlo implementar en el ámbito social; es decir, las leyes secundarias tienen los "cómo". Es así como, si se está planteando que, al no poderse tener una reforma constitucional, se mantiene lo que establece la Constitución que son los "qué": instituciones autónomas, instituciones con cuáles facultades, instituciones con qué características… y las leyes secundarias deben atender a eso. Ir en contra de lo que está en la Constitución a través de una ley secundaria sería un despropósito y una violación a la norma constitucional. Es decir, se debe armonizar desde la ley secundaria lo que establece la Constitución. No se debe limitar lo que ésta establece en una ley secundaria. Estemos atentas y atentos a la propuesta de reforma que se esté planteando.

rmr